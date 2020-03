Jon Villanueva: "No me gustó lo que sentí en el cuádriceps"

Era minuto 5 del partido entre el Zamora CF y el Numancia B cuando Jon Villanueva notaba un tirón en el cuádriceps que le dejaba malas sensaciones. El portero rojiblanco se dio cuenta en ese mismo instante que podía continuar bajo los palos, pero no golpear con la pierna derecha, y así se lo comentó al míster y así lo hizo durante el resto del encuentro. Horas más tarde, tras pasar tiempo de reposo, las sensaciones no mejoraron y el portero rojiblanco se sometió ayer a una resonancia para conocer el alcance de una lesión que cree es muscular, aunque el meta no quiere adelantar acontecimientos. "Nunca he tenido una rotura de fibras en el cuádriceps, pero es cierto que no me gustó lo que sentí en el partido", indicó el cancerbero que prefiere no adelantar acontecimientos. "Vamos a esperar a ver qué dicen las pruebas y a partir de ahí veremos", añadió. Lo cierto es que, aunque una lesión nunca es bien recibida, en este momento el equipo tiene una semana más de margen para recuperarse de cualquier dolencia, y es que este próximo fin de semana el Zamora CF descansará al ser 21 equipos en el grupo.

También de este descanso podrán aprovecharse los futbolistas rojiblancos que atraviesan un proceso gripal y es que fueron varios jugadores los que ni siquiera pudieron vestirse de corto por un fuerte proceso febril, y otros tantos comparecieron tocados por la gripe. "Se nos juntó todo y algunos, es cierto, que estaban muy mal", rememoró Villanueva que, por otro lado, dio valor a lo logrado ante el Numancia B (1-0, con gol de Sergio García). "Era un partido vital porque veníamos de resultados negativos y ellos en racha. Es una victoria que el equipo necesitaba y va a ser un impulso", avanzó.

Así de claro se mostró el jugador que, al igual que sus compañeros, tendrá descanso el próximo fin de semana, un asueto que aprovecharán para recargar pilas y afrontar el último tramo de la temporada regular antes de que llegue "lo más bonito: la fase de ascenso". Ahora mismo el Zamora CF mantiene el liderato del Grupo VIII de la Tercera con una renta de seis puntos respecto a la Gimnástica Segoviana que podría ponerse a tres si gana al Atlético Bembibre la próxima semana aunque, eso sí, los del acueducto también tendrá que descansar más adelante.