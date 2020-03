Otro paso atrás fuera de casa

Derrota a domicilio sin paliativos para un BM Zamora Rutas del Vino que fue claramente superado por un Club Handbol Bordils que en su pista siempre es un rival muy complicado. Los de Leo Álvarez entraron mejor al partido pero apenas si compitieron en igualdad durante cinco minutos, pues a partir de ahí los catalanes tomaron las riendas del juego y el marcador y los zamoranos irían siempre a remolque, incapaces de volver a meterse en la pelea por la victoria.

Comenzó muy fuerte y concentrado el equipo zamorano, con una defensa cinco uno coordinada en la presión y una portería que no tardó en apuntarse sus primeras intervenciones. Así, con un siete metros transformado por Ramiro y una contra finalizada por Aravena cogió una ventaja de 2-0 en menos de dos minutos. Pero los catalanes, que celebraban su partido 200 en la División de Honor Plata, no dejarían pasar ni una y con una buena circulación de pelota y Canyigueral como estilete remontaron rápido marcando la primera alternancia, 3-2 en el cinco.

Ante la mejoría de la seis cero catalana, los pistacho optaron por buscar a sus extremos y así empatarían sin apenas pausa, pero lo cierto es que la portería local brillaba y dos paradas consecutivas de la meta de Bordils desequilibrarían el envite, permitiendo a los locales coger una suculenta ventaja con goles al contragolpe de Josep Reixach (7-3, m. 12). Acciones que desataron el caos en una zaga zamorana que sufriría además su primera exclusión.

El Rutas del Vino respondió encorajinado y pese a no estar del todo acertado, Ramiro marró un siete metros, consiguió reducir la brecha y evitar que su oponente terminara de creérselo, 7-5 superado el cuarto de hora. Pero el Bordils no bajaba el nivel y con dos latigazos consecutivos de Farrarons volvía a coger una ventaja de cuatro tantos, 9-5 en el veinte.

Hasta que el Zamora no recuperó el orden y la solidez atrás no habría mejoría en esa faceta. Algo fundamental para tener opciones de victorias porque el equipo estaba totalmente seco arriba, incapaz de encontrar el camino correcto al gol e incluso por momentos totalmente desesperado, 10-6 a falta de cinco para la llegada del descanso y ocho largos minutos en los que el grupo de Leo Álvarez no había visto puerta.

De ahí al descanso el duelo se abrió como nunca antes pues ambos entraron en el intercambio de golpes, pero una vez más los catalanes también fueron mejores a ese juego y el Zamora Rutas del Vino volvería a ceder renta más allá de que la aparición de Mouriño significaba una excelente noticia. Al paso por los vestuarios los zamoranos debían recapacitar sobre lo sucedido porque el marcador estaba complicado, 14-9.

No habría punto de inflexión en el reinicio y de nuevo los de Viriato fueron presa fácil para un Bordils intenso en defensa, con una portería acertada y dichosos para salir a la carrera en ataque, 18-10 en el minuto cinco con gol al contragolpe de Moreno y tiempo muerto obligado para un Leo Álvarez que ya no sabía que hacer para que los suyos reaccionaran.

De vuelta a la pista sus discípulos defendieron mucho mejor y eso se notó de manera inmediata, 19-13 en el diez, pero en ataque la cosa no terminaba de funcionar y además la portería catalana seguía aportando mucho e incluso detenía algún gol de contra a bocajarro, una situación que tal y como estaba el enfrentamiento hacía mucho daño a los visitantes. Así y todo el entrenador local Pau Campos no tardó en pedir un tiempo muerto pues su equipo llevaba más de cinco minutos sin gol, un parón que le sirvió para arañar segundos al cron y acercarse con ello a la victoria, 21-15 superado el cuarto de hora.

Después el panorama no varió y el choque entró en un tenso tuya mía que no beneficiaba en absoluto a los zamoranos, 22-17 en el veinte, pues cada vez quedaba menos para el final y las opciones se iban agotando. Peor aún, los zamoranos siguieron chocando ante la defensa y portería local, 26-18 a falta de siete, y terminaron por bajar el ritmo. El Zamora Rutas del Vino acabó dándose por vencido ante un rival necesitado de puntos que jugó el tramo final del encuentro gustándose ante su necesitada afición en mitad de una fiesta que acabó con 29-21 en el marcador. Un tanteo que supone otro paso atrás para un Zamora Rutas del Vino de nuevo en el alambre.