Saulo: "Hoy le pido otra oportunidad al público"

Saulo Hernández acabó la contienda con la idea clara de pedir al público que ayer abarrotó el Ángel Nieto una nueva oportunidad de poder jugar en un ambiente como el vivido ayer ante el FC Barcelona. Un duelo espectacular en el que, según el técnico de Innova Chef, "la gran diferencia estuvo en el entrenador".

"A nivel personal, me entristece mucho que hayamos acabado el partido con esta sensación tan mala. Son muchos años de trabajo para conseguir un partido como este en Zamora, con todo el pabellón lleno y presentando una magnífica entrada. Quiero agradecer a todos los aficionados que han venido hoy a apoyarnos su asistencia, ha sido un lujo disputar este partido con ellos y me encantaría que nos diesen todos otra oportunidad", comentó un Saulo Hernández que realmente disfrutó "como nunca cuando nos pusimos uno arriba y el público se volvió loco" pero que sufrió "por no poder ser competitivo en el tramo final de partido y llegar con el encuentro más igualado".

En este sentido, Hernández señaló que sus jugadores no tuvieron la culpa de lo sucedido ayer en los últimos quince minutos de envite. "Los jugadores, de la manera que se han vaciado, no deben pedir perdón. Puedes pedirlo cuando no lo intentas al máximo pero no por estar desacertado o que otro rival sea mejor que tú", afirmó, para asumir las culpas de la derrota a continuación. "Creo que verdaderamente la diferencia está en el entrenador. Es algo que lo tengo claro, a Diego lo conozco desde hace muchos años. Ha estado como primer entrenador cuatro años en la ACB y ha sido segundo con los mejores entrenadores de España y que, cuando hablamos de jugar a baloncesto de verdad, no se nos puede comparar. La diferencia ha sido grande y yo no he sido capaz de preparar a los jugadores o de plantear el partido de otra manera para que el rival no nos pasara por encima", aseguró.

Por último, Saulo Hernández recordó que ya dejó clara su impresión sobre los equipos del Este y la dureza de los próximos partidos. "Ya dije que el Este seguía por encima del Oeste. Agachar la cabeza y rendirnos no es una opción, menos con otra oportunidad en cuatro días. Ya hemos visto el nivel que necesitamos para esta competición, así que espero que lo hayamos aprendido y cada día vayamos a mejor.