Quesos El Pastor mantiene su agonìa hacia la salvación

Dos prórrogas fueron necesarias para que el Quesos El Pastor se mantenga vivo en la agónica lucha por la salvación tras un buen partido en el que tan sólo cedieron en el tercer cuarto (103-102). Fue un encuentro de los que hacen afición, con una enorme intensidad, un público volcado con su equipo y emoción a raudales en todo momento. Pero al final, la lotería de las prórrogas tocó en Zamora y el Quesos El Pastor necesita ahora ganar dos partidos para mantenerse por noveno año consecutivo en la máxima categoría del baloncesto español.

Salió a la cancha algo más centrado el Mann Filter para conseguir ligeras ventajas ya en los minutos iniciales, dirigido además por una Paola Ferrari más preocupada de dar juego a sus compañeras que de anotar ella misma. El Quesos El Pastor jugaba con cabeza y en el minuto 5 lograba ponerse por delante con 10-9 tras un triple de Mc Phee. El partido se calentó a base de triples por ambas partes, un enfrentamiento del que salió beneficiado el Quesos El Pastor liderado por Brittany McPhee que sacaba a relucir su amplio repertorio como jugadora más que completa que es capaz de anotar desde cualquier zona de la cancha y de sumarse a la lucha por el rebote. Laura Cornelius podía con la jovencina Aina Ayuso que regresaba al Angel Nieto donde ya ganó con la selección española el Memorial Juan de Mena y el marcador del primer cuarto se cerraba con 27-22.

Quesos El Pastor no bajó su nivel de exigencia tras la reanudación del encuentro y pese a que ambos equipos se mantuvieron dos minutos sin anotar, las zamoranas superaban claramente a su rival que no acertaba con el aro ni siquiera en las situaciones más claras. La ventaja del Zamara se fue incrementando poco a poco hasta llegar al 40-28 en el minuto 17 cuando Cornelius dio un inverosímil pase de beisbol a Jespersen para que la danesa firmase un 2+1, y Angel Fernández no podía por menos que besar en la frente a la holandesa a quien no paraba de animar su gran amiga, Emesse Hoff, que milita en Perfumerías Aveda, que acudió a ver el partido junto a la ex del Zamarat Andrea Vilaró.

Fabián Tellez se cansó de solicitar tiempos muertos y de mover su banquillo, pero el Mann Filter no funcionaba como en otras ocasiones y en especial en el partido de la primera vuelta, y el encuentro se iba al descanso con un rotundo 48-36.

Como pasa muchas veces, todo cambió tras el descanso. La norteamericana Merrit Hempe, que no había dado una a derechas durante la primera parte, se convirtió en el castigo de la zona zamorana anotando nueve puntos en los primeros 4 minutos de la segunda parte. El equipo aragonés volvía a entrar en el partido con 53-45 y Angel Fernández tenía que solicitar un tiempo muerto para recomponer su juego interior que flaqueaba ayudado por la tercera personal cometida por Quinn Dornstauder.

Paola Ferrari comenzó a ver aro y con dos triples suyos y la aportación "todoterreno" de Vega Gimeno siguió reduciéndose la ventaja zamorana. Hasta que, con 61-58, Jespersen cometía una antideportiva que permitía a Mann Filter ponerse por delante de nuevo 61-62.

Las visitantes se mantuvieron durante algún tiempo con ventajas de hasta cuatro puntos, pero Quesos El Pastor, con Quinn Dornstauder sudando bajo el tablero, no se vino abajo, mantuvo un alto nivel defensivo y a Mann Filter ya no le entraban con tanta facilidad los lanzamientos desde el perímetro. Gala Mestres sí acertaba y Quesos El Pastor recuperaba la delantera con 73-72. Además su rival cometía la cuarta personal cuando todavía quedaban 7 minutos de partido, y de nuevo Gala enchufaba una canasta de 3 para poner el 76-72 que obligó a Fabián Téllez a pedir su tiempo muerto.

Pero Mann Filter retomó la iniciativa y el prtido se fue a los últimos segundos con 79-82, momento en el que Laura Cornelius convertía un triple y un lanzamiento adicional para poner el 83-82. La base del Zamarat tuvo la opción de ganar el partido con un triple que no anotó en los últimos segundos y el partido se fue a la primera prórroga con (84-84).Mann Filter estaba muy centrada y parecía que iba a sentenciar con el 84-89, pero Quesos El Pastor se recuperó y Jespersen anotaba el 93-93 que suponía la segunda prórroga en la que las zaragozanas volvieron a tomar la delantera que no abandonarían hasta el 99-102 que figuraba en el marcador a falta de 15 segundos. Entonces Cornelius acertó dos tiros libres, y Quinn Dornstauder robaba el balón con solo 6 por delante para poner el 103-102 definitivo.

Quesos El Pastor: Laura Cornelius (22), Quinn Dornstauder (12), Gala Mestres (21), Brittany McPhee (17), Amy Okonkwo (9) -cinco inicial- Marta Cuadrado, Marta Montoliu (2), María Jespersen (17), Ana Faussulier (-), Claudia Gallego, María Felixova (3), Aisha Mohamed (0).

Mann Filter Zaragoza: Paola Ferrari (22), Aina Ayuso (7), Vega Gimeno (17), Kamile Nacickaite (8), Merrit Hempe (24) -cinco inicial- Zsofía Simón (6), Irene Lahuerta (6), Umo Diallo (12), Zoe Hernández (0).

Parciales cada cuarto:

27-22, 21-14, 16-32, 20-16, 9-9, 10-9

Marcador cada cinco minutos:

13-11, 27-22 // 34-26, 48-36

56-51, 64-68 // 78-75, 84-84 // 93-93 // 103.102

Arbitros: Jorge Caamaño, Eric Carrera y Alejandro Aranzana. Eliminadas por cinco personales: María Felixova, Aina Ayuso.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Angel Nieto con media entrada de público.