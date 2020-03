A despejar las dudas

La afición zamorana no deja de sorprenderse por la racha de resultados poco positivos que ha encadenado el Zamora CF en las últimas cuatro jornadas y que se han producido después de que los rojiblancos protagonizasen la mejor racha que se recuerda. No deben de saltar las alarmas porque nadie ha perdido la confianza en la plantilla que dirige David Movilla porque ha dejado patente hasta el momento su calidad y porque el calendario que resta es muy positivo, pero la incertidumbre que se produciría si esta tarde no llega una nueva victoria, podría ser bastante perjudicial y más pensando en la jornada de descanso que está a punto de cumplir el equipo rojiblanco.

Pero no es un rival propicio para cambiar la racha este Numancia B que ha sido uno de lo grandes enemigos en las últimas temporadas y esta temporada no parece estar muy lejos de las pasadas pues llegará al Ruta de la Plata tras seis jornadas sin perder (cinco victorias y un empate) con resultados muy reseñables como el triunfo por 1-0 frente a dos de los favoritos a jugar el play off como son Avila y Astorga, a los que el Zamora no ha podido ganar hace muy poco; o las goleadas al Júpiter Leones (1-3) y Real Burgos (3-0).

De esta forma, el partido de hoy se presenta muy atractivo y servirá también para poner a prueba al Zamora en una situación delicada y frente a un rival del nivel de los que se encontrará en el play off de ascenso que todo el mundo ha por hecho que jugará de nuevo este año.

Tras la extra-

ña alineación que el entrenador David Movilla presentó la semana pasada contra el Real Avila, es de suponer, aunque eso es siempre arriesgado con el técnico rojiblanco, que regresará hoy al equipo base que, más o menos, ha mantenido durante gran parte de la temporada.