Zamora, azulgrana de nuevo

El Innova Chef iniciará esta tarde en el Pabellón Angel Nieto su segunda participación en una fase de ascenso a LEB Oro enfrentándose a todo un Barcelona B que asegura el espectáculo con su plantilla de grandes promesas del baloncesto europeo. Sobre el tapete, no parece un rival excesivamente complicado como lo demuestran las once derrotas que ha encajado en la primera vuelta el equipo azulgrana aunque, bien es cierto, prácticamente todas han sido por un margen de puntos muy corto y frente a rivales que han terminado por encima en la clasificación.

El Barça tuvo que esperar a la última jornada para certificar su clasificación para esta fase de ascenso ganando al rival que podía arrebatarle el sexto puesto, el Hospitalet.

El entrenador del CB Zamora, Saulo Hernández no quiere ninguna confianza para esta tarde (19.30 horas) aunque confía en un Innofa Chef que parece más fuerte que el que también jugó la fase de ascenso el pasado año: " Llevamos viendo durante muchos años que el baloncesto evoluciona hacia el físico, y este año hemos tenido la suerte y hemos buscado también una configuración más física para nuestra plantilla, y se nota en el exterior con jugadores exteriores como Unai Mendikote, Javi Beltrán, Mads Bonde, que poseen un físico que el año pasado no teníamos. No te garantiza nada, pero nos ayuda a ser más competitivos", explicó el entrenador zamorano.

El equipo zamorano no ha podido preparar nada bien el partido de esta tarde durante la semana ya que Bond y Walter Junior han estado con sus respectivas selecciones y no se reincorporaron hasta el jueves, Ziga Samar estuvo entrenando con el Fuenlabrada, Namdi Okonkwo arrastró una gripe y Biel Román sigue sin recuperarse de su larga lesión. De todas formas, son circunstancias que no influirán demasiado en el rendimiento del equipo esta tarde contra el Barça B.

Saulo Hernández destaca dentro del potencial de su rival a su preparador, Diego Campo al que conoce personalmente y que incluso ha invitado a participar en el campus de verano del CB Zamora. Se trata de un entrenador con cuatro años de experiencia en ACB en Estudiantes, Juventut de Badalona o UCAM Murcia, que sabe lo que es lograr el ascenso a Oro con el Manresa, que ha estado en el equipo técnico de la Selección Española, y que ha sido asistente de los mejores técnicos españoles: "Para mi es el mejor de la categoría", explicó Hernández Bris.

Dentro de la plantilla azulgrana destacan dos jugadores de gran proyección como es el argentino Leandro Gomaro que ya alterna con el primer equipo tanto en Liga Endesa como en Euroliga; y el pívot senegalés de 2.16 Ibou Dianko de solo 17 años y que atesora un gran talento. Leandro Bolmaro es probablemente el jugador más en boca de todos, cuya llegada a la NBA en los próximos años se da prácticamente por segura. De hecho, el jugador ha anunciado esta misma semana su presencia en el Draft del año 2021. Es un escolta de 19 años y 202 cm de altura, que ha disputado ya varios partidos con el Barcelona en Euroliga y ACB en la presente temporada.

Pero el líder anotador del equipo es el canterano Sergi Martínez, alero de 2.03 mt de altura que, con tan sólo 19 años, ya ha sido un jugador importante en LEB Oro, y fue incluído en el quinteto ideal del pasado Europeo U20.

"Como filial, pierden algún partido más de los que debían porque necesitan formar a todos y son muy jóvenes, pero su nivel de juego ha ido subiendo a medida que avanza el año", explicó Saulo Hernández en la rueda de prensa previa al partido.

En la nueva clasificación que se establece con las victorias logradas por cada equipo frente a los rivales que también lograron el pase a esta segunda fase, el Innova Chef parte en el puesto 9º con cuatro victorias, mientras el Barcelona arranca como último, con sólo dos triunfos. Son duda en el CB Zamora Unai Mendicote por problemas en isquio y Anthony Libroia con molestias en la rodilla. Pero se confía en contar con la totalidad de la plantilla, salvo el base Biel Román.