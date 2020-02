Mann Filter, un duro rival para seguir escalando

No decae el sufrimiento para el Quesos El Pastor que esta semana ha tenido que emplearse a fondo de nuevo para intentar superar a un Mann Filter que puede allanarle bastante las cosas de cara a la permanencia que parece algo más asequible tras la victoria naranja en la visita a AlQazeres. Las chicas que dirige Angel Fernández Juliá harán todo lo posible para doblegar mañana a las 13.30 horas (Teledeporte) a un rival que no será nada sencillo ya que dispone de una plantilla muy competitiva liderada por la paraguaya Paola Ferrari.

Pero no sólo depende de si mismo el Zamarat sino que necesita además que AlQazeres no gane en su visita de mañana a Girona. Por lo que respecta a IDK, las esperanzas estaban puestas en el partido que disputaba ayer en Logroño ante Campus Promete pero el equipo donostiarra superó de principio fin a la anfitrionas y se distancia a tres victorias del Quesos El Pastor una ventaja que resultará prácticamente imposible anular ya. Respecto al papel que jugará en esta lucha por la permanencia el IDK de San Sebastián, el entrenador del Quesos El Pastor reconoció el jueves que "pueden suceder muchas cosas, pero los "gurús" del baloncesto se equivocan en resultados y pronósticos. Fue importante que salimos vivas de Cáceres y dependemos de nosotras, pero tenemos que seguir ganando, y si superamos a Mann Filter podemos estar empatadas con Cáceres y a una victoria de Gipuzkoa, que no tiene un calendario fácil. Pero al final tenemos que depender de nosotras mismas y hacer los deberes", concluyó sin conocer que ayer IDK iba a ganar en Logroño.

De esta forma, la única posibilidad ya pasa prácticamente por alcanzar y superar a Cáceres en la clasificación que por el momento domina con una victoria más el basketaverage. El equipo naranja afrontará el partido de mañana en un buen estado tanto de forma como de moral, tras la inyección de ánimo que supuso la victoria en Cáceres, aunque Brittany McPhee ha arrastrado problemas de espalda durante la semana.

En el equipo zaragozano destaca por encima del alto nivel de la plantilla Paola Ferrari, una jugadora bien conocida en Zamora por la dilatada trayectoria que mantiene en el baloncesto español desde aquella fase de ascenso a Liga Femenina en la que ascendió con el Sóller mallorquín, para seguir a continuación por Rivas, Burgos, Estudiantes, Sóller, Avenida, IDK, Cáceres y tres temporada alternas en Mann Filter.

Arribó a Zaragoza en el pasado mes de enero y hasta el momento tan sólo ha jugado cinco partidos con el Mann Filter en los que ha anotado 8 puntos de media y 4 asistencias, pero estos números no son muy significativos en una jugadora que aporta muchos intangibles a su equipo y que es capaz en cualquier momento de destaparse para superar con facilidad los 20 puntos en un partido.

Pero la paraguaya no es el único capital de que dispone el equipo maño en el que destaca también en el juego interior Merritt Hempe, la pívot norteamericana que descubrió Cadí La Seu en la pasada temporada y que está bien secundada por la canaria Umo Diallo llegada desde Araski.

Vega Gimeno vive una brillante madurez en Zaragoza con su tradicional aportación como alero tiradora; y el juego exterior se completa con dos bases nacionales de gran nivel como Aina Ayuso e Irene Lahuerta, y con la alero lituana Kamile Nacikaite (Gernika).