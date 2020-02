Jespersen: "Me gustan este tipo de partidos"

La sensación que percibe la jugadora del Quesos El Pastor María Jespersen tras la victoria lograda en Cáceres en la pasada jornada es que "estamos más cerca de la salvación, si hubiéramos perdido, sería inviable. Hubiera sido mejor ganar de cuatro pero aún así sigue siendo posible", explicó en rueda de prensa la alero danesa quien estima que el equipo logrará la permanencia si consigue dos victorias más". Respecto a las posibilidades de poder alcanzar al IDK Gipuzkoa, Jespersen espera que " estén abajo con nosotras pero no hay que pensar en los demás sino en nosotras y en nuestras victorias", añadió.

Sobre el partido contra Mann Filter de este domingo (13.30 horas), la jugadora del Quesos El Pastor asegura que "habrá que jugar duro, compartir el balón y ser conscientes de que es un encuentro a vida o muerte para nosotras". Respecto a su estado personal, María Jespersen aseguró que le "gusta disputar este tipo de partidos donde te juegas algo. Preferiría estar más arriba, pero estoy entrenando bien y me siento bien a estas alturas de la temporada". Para el entrenador del equipo naranja, Angel Fernández Juliá, el encuentro contra Mann Filter será "una final más, igual que lo fue el partido de Cáceres en todos los aspectos: si ganabas o perdías o perdías el average, hicieras lo que hicieras, el partido contra Zaragoza era fundamental también. Tenemos que acostumbrarnos a que los cinco encuentros que quedan van a ser finales y sobre todo los tres como locales", añadió el técnico valenciano.

Pese a que el rival no se juega la vida este domingo en el Angel Nieto, el Quesos El Pastor tendrá que "hacer su trabajo. Zaragoza tiene un buen roster y va a intentar sacar el partido porque ha perdido dos seguidos tras una racha muy positiva y todavía tiene opciones de play off. Me imagino que querrán recuperar las sensaciones. Son jugadoras con experiencia contrastadas, de muchísimos puntos y que cuando están en dinámica positiva, juegan muy bien. El partido no va a ser fácil. No se puede afrontar pensando que Zaragoza va a venir relajado. No se va a relajar pero aún así, siempre el peor enemigo que tenemos somos nosotras mismas, y todo dependerá de si estamos centradas e intensas. Si cometemos el mínimo porcentaje de errores, de pérdidas de balón, y somos capaces de que los momentos malos sean los menos malos posible, podemos competir con cualquiera y ganarle a Zaragoza".

El rival del domingo en el encuentro que televisará Teledeporte presenta a juicio de Angel Fernández, "un juego interior muy completo, con dos jugadoras interiores muy grandes, que juegan de espaldas al aro; con Vega Gimeno que tiene muy buena mano, y una línea exterior de muchos puntos con Ayuso de base que está realizando una temporada muy aceptable, y disponen de un tiro de 6.75 muy acertado. Paola Ferrari es importante pero no es la clave porque todas ellas suman muchos puntos". Respecto al estado físico de la plantilla, Angel Fernández anunció que "todas están bien. Brittany Miller arrastró problemas de espalda en la zona lumbar toda la semana, pero hoy ya ha entrenado el "cinco por cinco" y tiene molestias pero no debería tener problemas para jugar".

Sobre el papel que jugará en esta lucha por la permanencia el IDK de San Sebastián, el entrenador valenciano asegura que "pueden suceder muchas cosas, pero los "gurús" del baloncesto se equivocan en resultados y pronósticos. Fue importante que salimos vivas de Cáceres y dependemos de nosotras, pero tenemos que seguir ganando, y si superamos a Mann Filter podemos estar empatadas con Cáceres y a una victoria de Gipuzkoa, que no tiene un calendario fácil. Pero al final tenemos que depender de nosotras mismas y hacer los deberes", concluyó.