El equipo femenino, sin patrocinador, a punto de asegurar el primer puesto

El equipo femenino del BM Zamora se juega el domingo gran parte de sus posibilidades de jugar un año más la fase de ascenso, un objetivo que parece a su alcance de nuevo pese a que no ha podido contar hasta el momento con un patrocinador. Las guerreras zamoranas se enfrentan al Salamanca en un partido crucial para decidir el campeón de grupo que jugará la fase de ascenso y por ello quieren darle el protagonismo que se merece. Iñaki Gómez, directivo del club zamorano, comparó ayer al equipo femenino con el masculino de los primeros años "en el que había una serie de valores y daban igual los resultados, Es un ejemplo para todos nosotros por su dedicación, porque se preocupna de la formación, de formar a las juveniles que dan el salto, apoyando a todos los equipos del club. Esa inocencia y ese ejemplo para nosotros son fundamentales. A pesar de ser un equipo amateur, se comporta como altamente profesional. Muchas de sus jugadoras viven fuera de Zamora y no faltan a ningún entreno". "Tan sólo nos cabe pedirles paciencia -añadió Iñaki Gómez-, nosotros estuvimos muchos años en Segunda Nacional, ellas lo han intentado ya dos veces y tenemos que desearles que no pierdan ese espíritu y esa fe y no dejen de disfrutar jugando al balonmano como lo han hecho desde muy niñas".

"En nuestra sociedad es complicado encontrar patrocinador para este equipo, es una pena que estas chicas que no dejan de ganar partido tras partido, sigan sin patrocinador y por eso hacemos una llamada o mejor, un grito de apoyo para que alguna empresa de Zamora vea este espejo en que mirarse", añadió el jugador y directivo del BM Zamora.

Por su parte, Andrea Juanes, la capitana del equipo, recordó que "hace ya cuatro años costó mucho sacar el equipo femenino pero lo conseguimos. Los primeros años contamos con patrocinadores pero este año, a pesar de que hemos estado siempre arriba, y que se hayan ido muy buenas jugadoras como Mirella, las que seguimos, estamos dando la cara. Este domingo, el partido contra Salamanca será más complicado que el de la primera vuelta porque Inés también es baja, y se va a notar mucho. Será muy importante y si lo ganamos, se nos pondrá muy de cara jugar la fase de ascenso", señaló la primera línea zamorana.

Por otra parte, el Comité de Competición de la Federación Española acordó ayer desestimar el recurso presentado por el Teucro de Pontevedra exigiendo la repetición de los últimos segundos de partido disputado el pasado domingo contra el Rutas del Vino (23-22). El Comité explica que "las decisiones arbitrales adoptadas a lo largo del encuentro son inapelables y además, las grabaciones aportadas no permiten, más allá de la apreciación subjetiva del propio club interesado, desvirtuar la inicial presunción de veracidad e imparcialidad de que gozan las decisiones arbitrales". "Esperábamos esta respuesta porque la Federación no rearbitra los partidos", ha señalado un directivo del club gallego.