Walter Junior: "El Barça B no nos ganará a ilusión y ganas"

El jugador del Innova Chef Walter Junior se mostró este jueves muy motivado porque "empieza la lucha por el ascenso" y aseguró que el Barcelona B que visita el Angel Nieto este sábado es "un equipo más y jugaremos con la misma motivación contra el Barcelona que contra el Prat o el que sea", explicó el ala-pívot hispanoguineano.

Walter Junior cree que esta segunda fase de la temporada será "para pelear y seguir disfrutando. No hay que dejar de lado que jugamos para divertirnos, y si no disfrutamos, qué hacemos".

El jugador del Innova Chef no quiere entrar en cábalas sobre el puesto al que puede aspirar el CB Zamora en esta segunda fase de la Liga porque "nunca se sabe. El objetivo es ir partido a partido y ver hasta dónde llegamos. ¿Jugar el play off?, por qué no, posibilidades hay" aunque especificó en rueda de prensa que el "nivel de los equipos que vienen del otro grupo es bastante superior al nuestro, y el Barcelona tiene jugadores que alternan con el primer equipo, uno de los mejores de Europa. Además cuenta con jugadores veteranos".

Ante la superioridad física y técnica del equipo azulgrana, Walter Junior declaró que una victoria del Innova Chef pasará "por el esfuerzo y nunca perdeler la cara al partido. Ellos tienen más altura o dinero pero a ilusión no nos ganan", aseguró.

Y añadio que llega muy motivado tras su estancia con la Selección de Guinea, "tengo muchas ganas de jugar en este grupo, a ver si puedo manter el mismo nivel que en la primera parte de la Liga". Sobre la ventaja que pueda tener el equipo zamorano al no partir entre los favoritos en esta segunda fase, Walter Junior recordó que "este equipo siempre sale muy humilde a principio de temporada, siempre empieza abajo pero no creo que sea ya una sorpresa para nadie".