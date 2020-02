Ramos: "Esto es un bache que todos los equipos tienen"

"Pedimos perdón por el partido de ayer desde luego. Pero somos los mismos de hace 2 meses. Estamos todos en el barco a muerte por el @ZCFoficial. El que se quiera bajar está a tiempo. ¡Autocrítica y seguir que queda lo más bonito y os necesitamos! Vamos". Ese fue el mensaje que uno de los capitanes del Zamora, Carlos Ramos, lanzó en las redes sociales horas después del encuentro en Ávila (1-0), donde encajaron la primera derrota de la temporada y que llegó, además, tras tres empates consecutivos lo que ha llevado a la plantilla a pasar de tener una renta de 13 puntos a seis sobre el segundo clasificado, que sigue siendo la Gimnástica Segoviana.

El zamorano tiene claro donde se falló en el Adolfo Suárez y admitió que "sobre todo en la primera parte no fuimos tan intensos como se requería. Era un campo para un juego más directo, y ahí se nos escapó. En segundo tiempo, sí es verdad que mejoramos en ese juego directo y fuimos más intensos en los duelos", pero no fue posible sacar algo positivo, aunque ocasiones sí que se tuvieron, y es que la falta de efectividad también se ha convertido en un "debe" de los de David Movilla y es que la cantidad de ocasiones que generan no se ven reflejadas en la cllasificación. El segundo capitán dejó claro que "son cosas que se hablan en el vestuario, pero no solo ahora que vienen mal dadas. "Cuando se gana, pero hacen cosas mal, también se dice" e insistió en que lo sucedido en este mes de febrero es "el bache que todos los equipos tienen". "El año pasado nos pasó al final de la Liga regular (sin contar lo ocurrido en el play-off), no tanto en resultados, pero sí en sensaciones", admitió. Con todo, y a pesar de haber sumado seis puntos de los últimos 15 puestos en juego, Ramos insistió en que "estamos tranquilos, sabiendo lo que hay y corrigiendo errores".

Los esfuerzos del vestuario se centran ahora en el encuentro del domingo ante el Numancia B, un duelo que "no vemos como una final, pero sí que es importante sobre todo porque jugamos en casa". Será, sin duda, una buena oportunidad para salir de la crisis o bache en el que está el Zamora CF.

Para ello el equipo se entrena, como todas las semanas, para llegar en el mejor estado de forma a este encuentro en el que se espera un buen ambiente en las gradas. Todos los abonados y socios podrán recoger hasta el sábado por la mañana una entrada gratis en la tienda del Zamora CF, en la Plaza Castilla y León.