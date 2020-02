McPhee, duda para el domingo por problemas en la espalda

La norteamericana del Quesos El Pastor, Brittany McPhee arrastra problemas en la espalda que le han impedido entrenarse esta semana y su participación en el partido del domingo contra el Mann Filter es muy dudosa, según confirmaron ayer fuentes del clb naranja. McPhee es una de las piezas claves del equipo que dirige Angel Fernández y sería un serio contratiempo que no pudiera participar en un partido que se considera una nueva final en el camino hacia la salvación que se inició en la pasada jornada con el triunfo en Cáceres.

Precisamente, respecto al polémico final del partido contra AlQazeres, el club no recurrirá al Comité de Competición el resultado final (50-53) pero sí presentará una protesta formal por las irregularidades que se produjeron en la cuenta de los últimos segundos en los que Quinn Dornstauder consiguió una canasta que no fue concedida por los árbitros y que permitiría al Zamarat superar al equipo extremeño en el basketaverage particular.

El CD Zamarat prentende que el Pabellón Angel Nieto registre una gran entrada de público el próximo domingo (13.30 horas) y para ello ha cursado invitación a todas las canteras del basket provincial.

Eurocopa

El Valencia Basket solucionó con triples las dudas que tuvo en el arranque del primer y tercer cuartos del choque de vuelta de los octavos de final de la Eurocopa (72-50) y no tuvo que echar mano de los diez puntos que tenía de ventaja tras ganar en la ida en la cancha del Lointek Gernika Bizcaia. Por su parte, el Spar Citylift Girona, que derrotó al Basket Lattes Montpellier Association (BLMA) francés por 45-57, deberá esperar a la decisión del juez único de la competición para saber si podrá seguir jugando la Eurocopa. La negativa del Sopron húngaro a jugar contra el Famila Schio italiano en Liubliana por el corona virus podría acarrearle una sanción de la FIBA que podría beneficiar al conjunto catalán.