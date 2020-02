El entrenador del Zamora CF: "Prefiero un clima de drama que de euforia desmedida"

"Prefiero que el entorno, o el clima, sea de drama y pesimismo que de soberbia o euforia desmedida". Son palabras del entrenador del Zamora CF, David Movilla, al hablar de la semana que están viviendo en la plantilla tras la derrota en Ávila (1-0), un resultado que se suma a los tres empates consecutivos encajados por los suyos, aunque, bien es cierto, que el técnico dejó claro que "al equipo lo veo fuerte".

En este sentido aseguró que esa percepción de drama está "extendida" y "no solo lo percibo yo, sino que "me lo comentan personas cercanas". Lo cierto es que desde dentro del vestuario se desprenden las ganas de volver a sumar de tres en tres y la oportunidad será ante el Numancia B, un rival del que el vasco indicó que "es un buen equipo, con buenos jugadores" que han pasado buenos y malos momentos.

En esta ocasión, Movilla no se extendió hablando del juego rival y tan solo comentó que "es bueno con balón" y también tiene buenas contras.

Para este partido el cuerpo técnico tiene las bajas ya consabidas de Perrini y Escudero, y las dudas de dos jugadores con molestias, aunque no quiso indicar de qué futbolistas se trata.

Lo que sí quiso dejar claro es que "todas" las decisiones que toman respecto a cada once titular o convocatoria que define cada semana son "decisiones técnicas", y no quiso entrar a explicar algunas de esas decisiones. "Argumentar ciertas cosas es estéril" y aseguró que en ocasiones ha habido "manipulaciones" de sus palabras o de sus explicaciones al poner en su boca "cosas que yo no he dicho".