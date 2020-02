La aventura del Parque Natural Arribes Ocultos supera ya los 300 inscritos

La segunda edición de Arribes Ocultos, carrera de montaña o 'trail running' que se celebra en el Parque Natural de Los Arribes del Duero, ya ha superado su récord de inscripciones y cuenta con más de trescientos participantes para la carrera del 7 y 8 de marzo.

La prueba, cuyo centro de operaciones se encuentra de Fermoselle, en la provincia de Zamora, cerrará inscripciones este viernes 28 de febrero con "una buena nota", explica el director de la carrera, Antonio del Pozo.

La cita estará marcada en su segundo capítulo por su contrarreloj nocturna de la primera jornada. Comenzará el sábado 7 con una novedosa prueba de noche, que partirá de Pinilla de Fermoselle, y que constará de un trazado de 3,7 kilómetros.

Será una carrera para abrir boca y que "trata de extender Arribes Ocultos al resto de la comarca y dar a conocer otras zonas", afirma Del Pozo, quien incide en "el carácter fronterizo" de la prueba, con participación portuguesa en la pasada edición, y en "las ganas" de la comarca en unirse y promocionarse a través del deporte.

La prueba, cuyo centro de operaciones se encuentra de Fermoselle, en la provincia de Zamora, dispone de toda la información de la cita en su web oficial: www.arribesocultos.es y permite correr el sábado, el domingo o ambos, gracias a su formato por etapas.

Precisamente, será en su extensión a dos jornadas la principal novedad de una carrera diseñada para promocionar a través del deporte el bello enclave de la comarca zamorana

De esta forma, el corredor podrá competir el domingo 8 en cualquiera de los dos recorridos de la primera edición, eso sí, renovados "con más senda y un paisaje todavía más atractivo en el Parque Natural", analiza el director de la carrera, Antonio del Pozo.

La prueba reina, bautizada como 'Gran Premio Ruta del Vino Arribes' dispondrá un trazado de 23 kilómetros; mientras que existirá otra de once kilómetros, el Gran Premio Caja Rural, ideal para iniciarse en este deporte.

El concepto 'by stages' de Ultra Sanabria, cuya dirección está también detrás de Arribes Ocultos como "un certificado de la calidad de la prueba", llega con la posibilidad de competir por etapas haciendo la contrarreloj del sábado y una de las dos distancias el domingo, en un formato de carrera de 'trail running' que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, Caja Rural, Ruta del Vino de Arribes, y los ayuntamientos de Fermoselle y Ayuntamiento de Villar del Buey.

Si el corredor opta por la contrarreloj nocturna y la etapa reina del domingo (23 kilómetros) participará en la denominada como Arribes Experience by Stages; mientras que si lo hace en la cronoescalada y en la etapa de once kilómetros del domingo, lo hará en la modalidad Arribes Starter by Stages.

A estas pruebas competitivas se sumará una ruta de senderismo, también de nueve kilómetros y que se celebra el domingo, y talleres infantiles para los más pequeños.