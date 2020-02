César Villafañe: "Nosotros no estamos en crisis"

"Nosotros no estamos en crisis". Así de claro y contundente se mostró ayer el director deportivo del Zamora CF, que restó importancia a los cuatro encuentros consecutivos sin ganar que acumula el equipo (tres empates y una derrota). César Villafañe ni siquiera admitió como cierta la expresión de "crisis de resultados" aunque reconoció que en este mes de febrero han tenido "resultados no tan buenos". "Lo que se había hecho hasta ahora era algo muy difícil. Ganar 21 partidos seguidos es algo impensable", insistió Villafañe quien aseguró que la calidad del Grupo VIII este año es muy superior al pasado curso. "Hay mucho más nivel en la categoría, y no hay un solo equipo que no haya mejorado su plantilla. Todos son mejores que el año pasado" indicó al tiempo que aseguraba que las diferencias en la clasificación no eran reales a nivel de calidad de juego.

Lo que sí es una realidad es que el Zamora CF cierra un febrero "horribilis", al menos para lo que estaba acostumbrado. El mes comenzó con una holgada victoria ante el Júpiter Leonés (4-1) pero a partir de ahí se sucedieron tres empates ante Segoviana, Becerril y Astorga, y la derrota en tierras abulenses que ha tenido una repercusión directa en la tabla clasificatoria. Así, la plantilla rojiblanca continúa como líder pero su renta sobre el segundo, la Gimnástica Segoviana, ha pasado de 13 a 6 puntos en tan solo dos semanas y media. "Son cuatro resultados malos, pero ya dijimos que iban a venir momentos como estos. La confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla es absoluta y hay cero preocupación", afirmó Villafañe, que habló también en nombre de los responsables del Grupo Vivir.

No obstante, y tratando de sacar algo positivo, también comentó el secretario técnico que "esto puede venir hasta bien". "Si tuvieran una temporada totalmente plácida, los jugadores no sabrían reaccionar cuando viene algo mal, y así se puede aprender y progresar", para concluir alabando las virtudes de una plantilla "amplia" que permite "variar jugadores según las necesidades de cada partido".

Ahora en el equipo solo se piensa en el próximo compromiso que les lleva, de nuevo, a casa, al Ruta de la Plata donde le visitará el Numancia de Soria B, actual tercer clasificado, aunque a 14 puntos de los jugadores de David Movilla.