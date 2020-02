Movilla: "No hemos podido hacer nuestro fútbol"

El técnico del Zamora no quiso poner excusas a la derrota y tuvo un mensaje de deportividad para su rival: "Felicito al Real Ávila de todo corazón. Hay que reconocer al rival el mérito que ha tenido por llevarse el partido. Ellos han creído desde el primer momento en la victoria y han hecho un gran partido, sobre todo en defensa, impidiendo que nos sintiéramos cómodos y pudiéramos hacer nuestro juego habitual. Es una lección para lo que queda de temporada".

Movilla analizó el porqué de la inesperada derrota: "Se ha comprobado que la diferencia entre el Real Ávila y el Zamora no es de los 27 puntos que hay en la clasificación. Ellos no están más arriba por circunstancias, porque puede que se hayan distraído en determinados partidos, pero tienen una buena plantilla y lo han demostrado jugando de tú a tú frente a nosotros. Al Zamora le cuesta jugar en terrenos irregulares y el juego directo tampoco le favorece mucho. No hemos podido hacer nuestro fútbol y el Ávila nos ha superado".

El técnico del Zamora concluyó apelando a la eficacia: "Este es un deporte de efectividad y ellos han tenido más en este partido. Les ha bastado con transformar una oportunidad, mientras que nosotros no hemos sido capaces de finalizar las nuestras y eso nos ha penalizado".