"He soltado la tarjeta cuando teníamos posesión"

Bien distinta fue la interpretación de la jugada polémica por parte del entrenador del Rutas del Vino, León Alvarez, quien aseguró ante los medios de comunicación que "estaba pendiente de pedir ese tiempo muerto y lo he pedido. No estaba mirando al campo sino a la mesa. He tenido que volver a avisarles y no sé si estaba en tiempo o no, pero son décimas de segundo. Si el juez de mesa está mirando el partido y yo estoy mirando a la mesa, el fallo ha caído de nuestro lado pero no hay una intención de beneficiarnos, ninguna acción por mi parte de querer engañar a nadie. Ha tardado en sonar la chicharra, pero yo he soltado la tarjeta cuando teníamos la posesión. Son décimas de segundo y no hay ninguna mala acción por nuestra parte. Puede haber tardado en reaccionar la mesa, pero es una acción complicada y hablamos también sin estar seguros. Si se puede ver en la televisión, lo veremos".

Aparte de eso, Leo Alvarez reconoció que el partido del Ruta del Vino no fue bueno ayer: "No ha sido nuestro mejor partido, nos ha costado muchísimo entrar en su juego, ellos han dominado el tempo. Ellos atacaban muy largo y nosotros no teníamos la intensidad que nos caracteriza. Luego les hemos obligado a atacar más rápido y les ha costado más. He intentado animar a los jugadores para que estuvieran tranquilos pero en el campo es difícil y si fallas, el siguiente balón pesa mucho".