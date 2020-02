Dos puntos y algo más

La lucha por el descenso en la División de Honor Plata está que arde. Y, en mitad de la quema, se encuentran tanto el Zamora Rutas del Vino como el SD Teucro. Dos conjuntos llamados a cotas más altas que necesitan con urgencia el botín que estará en juego mañana sobre la tarima del Ángel Nieto a partir de las 12.00 horas en un partido a cara de perro en el que, a tenor de la situación, habrá más que dos puntos en juego.

Si bien parecía que los "Guerreros de Viriato" recuperaban la buena senda en jornadas anteriores, el batacazo sufrido en Alcobendas hace tambalear su futuro inmediato. Ahora mismo, pese a ocupar el décimo puesto, la distancia con el descenso es de un único punto. Una renta muy corta como para tener dejar pasar la oportunidad de puntuar como local.

"Ganar en casa es fundamental para mantener la categoría. El objetivo es perder en casa el mínimo de puntos posibles y por ello vamos a luchar", reconocía Leo Álvarez, técnico de un equipo que se juega en jornada dominical no encadenar dos derrotas consecutivas. Una espiral negativa en la que no cae desde inicios del pasado noviembre y que es de vital importancia evitar para que no se disparen las alarmas.

Precisamente, en esa situación se encuentra ahora mismo el SD Teucro. Los gallegos han caído derrotados en los últimos cuatro capítulos ligueros, bajando de puestos de play-off al antepenúltimo lugar de la tabla. Circunstancia que intentarán revertir en el Ángel Nieto.

"Los dos próximos partidos, si no son finales, se parecen mucho", aseveraba Luis Montes, entrenador de un conjunto pontevedrés dispuesto a darlo todo en Zamora. Una ambición que hace desconfiar al máximo al plantel pistacho, consciente de la urgencia rival y también de su talento.

"Yo no me fío en absoluto de un equipo como Teucro por mucha dinámica negativa en la que estén", comentaba Álvarez, explicando a continuación. "SD Teucro es un equipo con jugadores capaces de hacernos mucho daño a nivel individual y con un estilo muy completo". Un potencial que, pese a las bajas, seguramente ponga en apuros a un Zamora Rutas del Vino en el que, según Montés, "Mouriño y Ramiro marcan la diferencia".

Pese a gozar de diferentes bazas y estilos distintos, los dos entrenadores coinciden en vaticinar un encuentro duro que pasará por las manos del equipo que marque el ritmo de juego y ataque con más acierto. "El objetivo es llevar la iniciativa. Correr cuando queramos correr y evitar goles en primera oleada", apuntaba Álvarez; "Tenemos que saber correr y tener paciencia en ataque", indicaba Montes. Frases que dejan entrever que ambas formaciones apostarán por cuidarse las espaldas y cometer pocos errores, buscando los fallos del rival para decantar el envite". Un guion que puede dar lugar a un choque atractivo e igualado en el que, el ganador, sumará más que dos puntos. Y es que, más allá de dicho botín, la tranquilidad de trabajar fuera de una dinámica negativa y del descenso podría ser determinante en próximas semanas.