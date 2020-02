El CD Benavente pelea pero regresa de vacío

No pudo el Benavente dar la campanada en su visita al feudo del líder, donde cayó por un ajustado 1-0 ante un Peñaranda que tras adelantarse pronto en el marcador supo defender con orden.

Mmientras, la Bovedana firmaba las tablas con un rival directo, en cas a(1-1).

El Benavente visitaba el campo del líder con la esperanza de poder lograr algo positivo tras la última derrota cosechada en la pasada jornada también lejos de casa. La tarea no iba a ser fácil, estaba claro, pero había que intentarlo y para ello la consigna de los zamoranos estaba clara, había que intentar por todos los medios que el Peñaranda no se hiciese dueño del balón y, sobre todo, que no se adelantase en el luminoso. Lo consiguieron los visitantes durante los primeros quince minutos de partido, en los que el juego se desarrolló casi por completo en la zona ancha del campo, sin que hubiese un dominador claro ni llegadas a las áreas. Sin embargo, a partir de ahí el equipo local empezó a imponer su ley y a abrir juego por las bandas. Así, en el minuto 16 llegaba la primera ocasión clara del partido en botas de Daniel De Frutos, que a punto estaba de adelantar al Peñaranda con un disparo desde fuera del área. En esta ocasión el balón se iba alto, pero no fallaba Antonio Paz cinco minutos mas tarde, cuando tras una buena jugada de combinación batía a Jesús y establecía el 1-0.

El gol hizo que el Benavente diese un paso al frente en busca de la portería contraria, aunque apenas conseguía generar peligro ante la bien plantada zaga del equipo local. Solo en una acción a balón parado, a la media hora de juego, conseguían los zamoranos poner en apuros al meta del Peñaranda, Miguel Ángel, que resolvía el problema con una buena mano enviando el balón a córner.

La replica de los locales llegaba apenas cuatro minutos mas tarde en un saque de esquina que remataba fuera Luis por muy poco. Tampoco en el minuto 38 conseguía el Peñaranda batir la meta contraria en una nueva oportunidad de Daniel De Frutos, que enviaba fuera el balón.

La dinámica del partido no cambió en el inicio del segundo cuarto y los locales seguían imponiendo su ley en defensa, sin dejar hacer al Benavente, que aunque lo intentaba apenas conseguía acercarse al área defendida por Miguel Ángel. Mientras, los locales probaban suerte al contragolpe y a los cinco minutos de la reanudación De Frutos volvía a poner a prueba los reflejos de la zaga visitante, aunque era la madera la que acababa repeliendo su disparo.

A medida que pasaban los minutos, sin embargo, el Peñaranda asumía cada vez menos riesgos ante un rival que trataba por todos los medios de acercarse a la meta contraria, pero apenas conseguía crear peligro. Tampoco los locales lo hacían ahora y las ocasiones brillaban por su ausencia.

Ya en la recta final, sin embargo, el Benavente echó el resto en busca del empate, aunque el resultado era el mismo del resto del encuentro y de nuevo volvía a ser el Peñaranda el que estaba a punto de marcar en el minuto 84 en una jugada a balón parado.

De ahí al final, los locales tiraron de oficio tratando de que se jugase lo menos posible para amarrar los tres puntos ante un rival que le plantó cara, pero que poco pudo hacer ya tras la expulsión en el 82 de Marcos.

FICHA TÉCNICA

CD Peñaranda Bracamonte: Miguel Ángel, Pablo Fernández, Rubén, Antonio, Raúl, Mario, Daniel (Jesús Santos, 90´), Pablo Gómez, Garrido (Adrián Bueno, 89´), Fran (Javi, 73´), Luis.

CD Benavente: Jesús, Rafael (Posado, 74´), Rodrigo, Roberto, Marcos, Todor, Alejandro (Yúberth, 56´), Iván, Turiel, Álvaro (Vega, 74´), Adrián.

GOLES: 1-0 (21´) Antonio Paz.

ÁRBITRO: Reinoso Mangas. Tarjetas amarillas a Raúl Vicente; Roberto, Adrián, Turiel, Álvaro, Marcos (2A, 82´) Yúberth

CAMPO: Luis Garcia, 100 ESPECTADORES