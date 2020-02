Ángel Fernández: "Se gane o se pierda, hay que vencer después"

Decisiva, si. Final, no. Ángel Fernández tiene claro como debe encarar Quesos El Pastor el encuentro de esta tarde y, también que, pase lo que pase, quedará competición suficiente como para no confiarse o dar a las naranjas por enterradas. Así lo aseguró ayer, recordando que "se gane o se pierda" ante Al-Qázeres "hay que seguir ganando después".

"Ni el equipo que pierda estará descendido ni el que gane se salvará", explicó, recordando que tras la contienda de hoy en Cáceres quedarán "cinco jornadas más que parece que son pocas pero serán muy importantes". Cinco encuentros en los que está convencido que "habrá sorpresas". "Las cuentas que hacen algunos de ganar dos partidos no las veo claras. Sigo pensando que hay que ganar el máximo número de encuentros porque habrá equipos que no se jueguen nada que sufran ante otros con necesidades", explicó Fernández, que no por tener este pensamiento restó importancia al encuentro de hoy.

"Para Al-Qázeres es el partido", apuntó, destacando que las extremeñas no esperaban estar en esta situación a principio de temporada y que comenzaron a verse en peligro "cuando perdieron en Bembibre y se gana a Logroño". "A partir de ahí, es cuando saben que se la jugarán con el Zamarat", afirmó, señalando que su equipo ha "estado trabajando muy bien durante la semana" y ha preparado el encuentro "con muchos vídeos" dispuesto a "conjugar la intensidad y el ritmo con una lectura correcta del rival".

En este sentido, Ángel Fernández señaló que gran parte de las opciones de Quesos El Pastor esta tarde en Cáceres pasará por "no ir siempre a diesel, manejar los picos que hay en los partidos y frenar a sus jugadoras más importantes". Una labor que centró en el "juego exterior con jugadoras que tienen muchos puntos en sus manos como Simms o Carter, y otras rápidas como Mujovic, todo ello sin desdeñar a otras como Forasté o Ginzo, las dos jugadoras que quedan en la plantilla desde que él mismo formó parte del club cacereño.

Precisamente, Ángel Fernández destacó que esa estancia previa en el Nissan Al-Qázeres no le otorga ningún tipo de ventaja a la hora de preparar el partido respecto a otros encuentros frente al resto de rivales. "Las conozco igual que al resto de equipo de la Liga Femenina Endesa", señaló, añadiendo: "Si es cierto que, durante los tres meses que estuve allí pues lo hice muy a gusto. Quizá por ello y por mi relación con su segundo entrenador, he seguido desde principio de campeonato sus partidos. La plantilla, ha cambiado mucho pero sí conozco el ambiente y la idiosincrasia del club".