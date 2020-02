Medea Hernández, plata en el Autonómico de 500 lisos

La toresana Medea Hernández Pérez, del Vino de Toro Caja Rural, se proclamó subcampeona de Castilla y León de 500 metros lisos sub 12 en el Campeonato Autonómico de Pruebas de Anillo que se disputó en las Pistas de Atletismo de Carlos Gil de Salamanca. En la primera de las series de la categoría sub 12 femenina, Medea Hernández Pérez paraba el crono en unos brillantes 1:33.02 que le daban la segunda plaza de la serie y del cómputo global del campeonato. En la misma serie Ana Alonso Agúndez fue décimo primera con 1:41.25. Jimena Portela Villar tomaba parte en la tercera de las series finales y era sexta con un crono de 1:56.71. En categoría masculina, Rodrigo Zarzuelo González fue noveno en la segunda de las series finales con 1:50.16. En categoría sub 10 masculina, Daniel Torrecilla, que debutaba en un autonómico en la categoría, fue octavo con 2:04.38. Buena actuación también la de Amaia Domínguez que venció su serie final en los 1.000 metros lisos, para ser finalmente quinta en el cómputo global del Campeonato, con 3:40.06. Por su parte, Pablo Hernández terminó sexto en su serie final con 4:06.78.

Paralelamente al Campeonato sub 12 y sub 10 se disputó el Campeonato Autonómico de clubes sub 14 y sub 16, con presencia del Vino de Toro Caja Rural en sub 16 hombres, terminando en el séptimo puesto con 29 puntos. En los 60 metros vallas, Rubén Revuelta fue segundo con 9.73. En la altura masculina, el atleta filial Alejandro Becerra fue cuarto con un mejor salto de 1.55. En los 300 metros lisos Mario Alcalde terminó séptimo con 45.28. En salto de longitud, el filial Víctor Cadenas era quinto con un mejor salto de 4.85. En el peso, Luis Miguel Manzano lanzaba el artefacto de 4 kg. hasta 9.15 metros para ser sexto; mientras que el relevo 4x200 sumaba finalmente tres puntos, al ser sexto en el cómputo global de las dos series y cuartos en la primera de las mismas. En categoría femenina, Elena de Castro Bermejo vistió los colores del Club Atletismo Valladolid, para disputar la altura, prueba en la que fue quinta, con 1.40 centímetros.

El lanzador de jabalina sub 18 del Vino de Toro Caja Rural Guzmán Zarzuelo se consagró entre los mejores atletas de Castilla y León al ser tercero en la Liga de Lanzamientos Largos de Invierno, en la que, conseguía semanas atrás el billete para el Campeonato de España sub 18, alcanzando en León el tercer puesto en categoría sub 18 con 51.69.