Juanjo Román ya tiene tres posibles sucesores

Tres son ya los candidatos que optan a la sucesión del zamorano Juan José Román Mangas en la presidencia de la Federación Española de Piragüismo, tres personajes significativos en el devenir de este deporte en España en las últimas décadas. Al laureado palista Javier Hernanz, que ya comenzó a postularse a finales del pasado año, se han sumado en las últimas semanas, el ex organizador del Descenso del Sella y árbitro internacional, José Antonio Modino, y el presidente de la Federación Andaluza Pedro Pablo Barrios.

Hernanz luchará en los próximo meses por participar en sus terceros Juegos Olímpicos, pero no por ello va a dejar de trabajar para ser el próximo presidente de la RFEP: "La candidatura está lanzada y vamos a intentar pelear estas elecciones que serán a finales de 2020. Con toda la ilusión del mundo y exactamente igual que he hecho toda mi vida en la piragua, trabajando 24 horas al día, y con la Federación voy a hacer lo mismo", comentó el asturiano en declaraciones a la cadena SER. "Hay que invertir la pirámide. A los que hay que ayudar son a los clubes y a los deportistas, que son quienes fundamentan la Federación. Muchas veces parece que nos olvidamos de esos padres que tienen que pagar todos los viajes, la ropa, el material... y eso conlleva a que muchos deportistas cuya familia no tiene la solvencia económica suficiente, lo tengan que dejar. Eso me parece una aberración y desde la Federación intentaremos que eso no suceda", explicó. "Al haber sido un palista que siempre he intentado ayudar al piragüismo y llegar a los lugares donde no ha estado, la gente lo valora mucho. Siempre he intentado introducir el piragüismo en las casas de la gente para que los niños lo valoren como primera opción. Eso nunca se había hecho. Al niño hay que enseñarle que es un deporte de valores, que te ayuda a estar en forma y te hace tener capacidad de sacrificio", añadió Hernanz.

Jose Antonio Modino Turienzo, árbitro internacional, expresidente de la Federación Asturiana de Piragüismo y del Comité Organizador del Descenso del Sella (Codis), acaba de postularse como aspirante a la presidencia de la Española: "La Federación Española está en buena situación en muchos aspectos, pero también quedan muchas cosas por resolver. La experiencia acumulada en Asturias y, personalmente, la experiencia nacional e internacional en gestión deportiva puede contribuir a afrontar todos los retos que aún no se han conseguido en la Federación Española". La captación de avales para optar a la elección va a estar difícil, dado que habrá, al menos tres candidatos. "Es buena la competencia y me alegra que haya gente dispuesta a dedicar su tiempo a este deporte. Hay otro candidato de Andalucía –Pedro Pablo Barrios, presidente de la territorial–, del que se puede considerar que representa el continuismo. No es descartable que haya algún otro candidato más", declaró el asturiano que no descarta consensuar su candidatura con Hernanz: "Aún no se ha planteado nada, pero está claro que el momento actual, con varias candidaturas, requerirá de acuerdos. Las apuestas de integración siempre tendrán que ser basadas en programas porque cuanto más consenso haya mejores resultados se conseguirán". "Habrá una continuidad en la gestión económica rigurosa -añade Modino- y los criterios de selección claros y justos para asegurar que se decida siempre en el agua quien opta al equipo nacional. Además hay un gran potencial de mejora porque no se está consiguiendo el mismo resultado en hombres que en mujeres, no se consigue lo mismo en kayak que en canoa. Esto requiere cambios en la forma de invertir y políticas diferentes, es justo que se apoye también a estas modalidades. No se pueden afrontar muchos programas por falta de presupuesto porque somos la federación con menos recursos propios por patrocinio, a pesar de ser la más laureada a nivel olímpico", añadió el árbitro asturiano.