Ángel Fernández regresa a Cáceres un año después

El entrenador del Quesos El Pastor Ángel Fernández Juliá (Valencia, 6-8-1963) regresa mañana a Cáceres para enfrentarse al equipo que dirigió en la segunda parte de la temporada pasada y con el que se quedó a un paso de jugar el play off. Fernández Juliá se juega mucho en el pabellón Serrano Macayo frente a un Nissan Al-Qázeres Extremadura que ha cambiado bastante respecto a la pasada campaña y que también podría complicarse bastante la vida si no consigue la victoria.

"Tengo un recuerdo maravilloso de mi estancia en Cáceres. El trato fue perfecto por parte de directiva, afición y medios. Quienes dirigen el club son un grupo de amigos, pero un grupo de amigos preparado. Nunca tuvieron una mala palabra, al menos de frente. Quizás yo haya pasado desapercibido por Cáceres al estar tan poco tiempo, pero Cáceres no ha pasado desapercibido por mí", reconoce Fernández Juliá que ayer dirigió un partidillo de entrenamiento muy intenso entre sus jugadoras y los juniors del Virgen de la Concha. "Cuando quedaban tres o cuatro jornadas notaba que ya no iba a continuar. Estuvimos a punto de conseguir el objetivo del 'playoff', que nos quedamos a 20 minutos en el partido ante el Ensino. Quizás ya había contactos con el nuevo entrenador. Es normal y es lícito. No hubo ningún engaño ni ninguna promesa".

Respecto al encuentro de mañana, asegura que "es muy importante. A partir de ahí, sí que puede decir lo que va a suceder hasta el final de la liga regular. Los dos equipos nos jugamos mucho y el que gane, habrá avanzado mucho, pero aún faltarán cinco jornadas en las que tampoco se puede fallar, sobre todo Zamora. Aunque ganemos en Cáceres, después tenemos que seguir trabajando", ha explicado el técnico valenciano.

Fernández Juliá no quiere presionar en exceso a sus jugadoras, por lo que insiste en que el partido de mañana no será definitivo porque quedará todavía mucha liga por delante: "Se pondrá mucho más difícil, pero quedarán cinco jornadas y nuestro calendario en casa es favorable. También hay algún rival más que podría verse implicado. Puede pasar de todo".

El entrenador del Quesos El Pastor reconoce que "nos cuesta cerrar los partidos, sea por inexperiencia o por pequeños errores que pagas que una liga tan competitiva como ésta. Cualquier equipo los castiga. Pensaba tener una o dos victorias más. Contra Clarinos perdimos tras dos prórrogas. Y el domingo contra Gernika pudimos dar el campanazo. La actitud de las jugadoras está siendo estupenda. Casi todos los partidos los hemos competido", señaló el técnico naranja en declaraciones a El Periódico de Extremadura, del Grupo Prensa Ibérica como La Opinión de Zamora.

Al-Qázeres empezó bien la temporada pero solo ha ganado dos de los últimos doce partidos y ha recibido varias derrotas muy abultadas: "Ha ganado a los partidos que tenía que ganar, menos el de Bembibre -señala Ángel Fernández-. Da la sensación de que ha perdido de demasiada diferencia, pero partidos que no eran 'de su liga'. Desde fuera puede dar la sensación de crisis pero tiene los deberes bien hechos. Yo me cambiaba por ellos ahora mismo. Lo ha hecho muy bien. Es un equipo que, con el presupuesto que pueda tener, se ha centrado en el juego exterior. Las americanas Arica Carter y Jennie Simms tienen muchos puntos en las manos. En el interior hay jugadoras que parece que no hacen nada, pero que son las que aportan el equilibrio y trabajo oscuro, como Paula Ginzo y Miriam Forasté. Defienden con muchísima intensidad y a correr, que es lo que pretende Ricardo (Vasconcelos). Vamos a intentar parar eso". El entrenador del Quesos El Pastor reconoce que va a ser un partido táctico, "pero el estado emocional es fundamental. Quien cometa los menos errores posible será el que gane. Tenemos que intentar que el AlQázeres no te haga parciales en muy poco tiempo, que es lo que suele hacer a base de triples y robos", añadió el preparador del Zamarat que contará mañana con dos.