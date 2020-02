Román Mangas no seguirá

El deporte zamorano y español perderá a uno de sus mejores dirigentes de la última década una vez que Juan José Román Mangas ha confirmado su decisión de no presentarse a la reelección como presidente de la Federación Española de Piragüismo, un cargo que ha ostentado durante tres mandatos con un total de 12 años. Román Mangas alega motivos personales para haber tomado esta decisión: "Estoy agotado. Han sido muchos años con solo un día a la semana para estar con la familia", y recuerda en declaraciones a este periódico que ya prometió no presentarse a la reelección hace ahora cuatro años, una promesa que ahora cumplirá.

"Estoy cansado de resolver cosas, de apagar fuegos y ya no me presento más. Hemos llegado a ser la mejor federación del mundo en el cómputo general, la situación es buena, la financiación está bien, hemos quitado mucha deuda, está todo más saneado. Siempre se puede hacer mejor, pero yo ya no lo quiero hacer mejor. Paso un día a la semana en mi casa y ni sábados, ni domingos. Así no puedo seguir ya más", declaró ayer a este periódico.

Juanjo cierra así una página más en su brillantísima trayectoria en el mundo del deporte, una trayectoria que inició en el año 1991 alcanzando los títulos de campeón y subcampeón del Mundo de K2 formando pareja con José Manuel Sánchez en París. Un año más tarde acarició la medalla en los Juegos de Barcelona, conformándose con el cuarto puesto, y en 1993 se colgó el bronce en el Mundial de Copenhague hasta tomar la decisión de colgar la piragua tras los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Participó además en cuatro citas olímpicas: Los Angeles (6º K4 1.000), Seúl (final B K4 1.000), Barcelona (4º K2 500 y 9º K2 1.000) y Atlanta (final B K2 1000)

Tras su retirada, fue entrenador durante un tiempo y continuó como gestor deportivo iniciándose como concejal de Deportes durante el mandato del alcalde Antonio Vázquez, una época en la que le dió un importante impulso a la dotación de la Ciudad Deportiva Municipal, y al Centro de Tecnificación del Piragüismo, del que fue además su primer director.

Su andadura en la Federación comenzó al ser elegido presidente de la Federación de Castilla y León, puesto que ocupó entre 2004 y 2008, y desde la Territorial dio el salto a la Española sustituyendo en el cargo al gallego Santiago Sanmamed.

Durante su mandato, Román Mangas ha roto todos los récords del piragüismo español hasta conseguir este año el título de mejor federación mundial. El balance en los Juegos Olímpicos, a falta de lo que ocurra en Tokio, es de cuatro medallas en Londres y otras cuatro en Río de Janeiro; con una larga relación de títulos en mundiales y europeos. En la especialidad de maratón, España se ha codeado durante las dos últimas décadas con las grandes potencias mundiales encabezando los resultados durante muchos años.

Ha conseguido además que la especialidad de aguas bravas comience a conseguir los éxitos internacionales que se le resistían anteriormente, alcanzando la primera medalla olímpica de la mano de Maialen Chourraut (bronce en K-1 en Londres 2012). Además, Juanjo Román ha sido o es vocal ejecutivo del Comité Olímpico Español, secretario de la Asociación del Deporte Español y presidente de la Confederación Iberoamericana de Piragüismo.

El mandato de Román Mangas en la RFEP ha coincidido con un periodo de crisis económica en nuestro país y en general en las federaciones deportivas, lo que ha sido un importante lastre al que ha logrado sobreponerse el piragüismo español para situarse en lo más alto de la élite mundial.

Juan José Román Mangas abandona la presidencia pese a que la normativa actual no establece un límite de mandatos en la Española y ya ha surgido el nombre del palista asturiano Javier Hernanz como su posible sustituto, un candidato al que respeta pero no ha querido entrar a valorarlo.