FC Barcelona B, primer rival en la lucha por el "play-off"

El FC Barcelona B, quizá el rival más esperado por la afición zamorana, será el primero de los rivales que el Innova Chef encuentre en su camino por el Grupo A-1. Un adversario que marcará el inicio de la liguilla por la fase de ascenso en la que el CB Zamora se medirá a los mejores equipos de la Conferencia Este en busca de un hueco en el "play-off" de ascenso a LEB Oro. Un sueño cuya persecución arrancará el 29 de febrero y se prolongará hasta el 5 de mayo.

"Me hace ilusión que el Barcelona visite por primera vez el Ángel Nieto, creo que es un buen partido para este deporte en una ciudad como la nuestra", comentaba el técnico azulón Saulo Hernández con palabras que bien podrían salir de la boca de cualquier aficionado zamorano a la canasta. Y es que, tras el paso de los equipos blaugranas de fútbol, fútbol sala y balonmano, restaba por ver a la sección de baloncesto en la capital del Duero. Un hecho que se producirá quizá antes de lo esperado pues el sorteo, caprichoso, hizo que la visita de los barceloneses fuera el choque de apertura para el Innova Chef en esta segunda fase.

Sin duda, la visita del FC Barcelona B y todas sus jóvenes promesas del basket mundial era uno de los datos que más interés había por conocer respecto al calendario de un Grupo A-1 que, una vez fijado, ha deparado una primera vuelta bastante compleja para el cuarto clasificado de la Conferencia Oeste. Porque, en los seis primeros partidos, al Innova Chef le esperan los viajes más largos y rivales de lo más incómodos en su feudo. Basta con observar que, tras el duelo ante los blaugrana, el bloque de Saulo Hernández viajará a Las Palmas para medirse a otro filial de ACB, Gran Canaria, y, después de recibir a CB Prat, tendrá que desplazarse hasta Menorca.

"Mi sensación respecto al sorteo es algo rara. Veo el primer partido contra el Barcelona B y pienso "Vaya tela" pero, tres días después jugamos contra el filial de Gran Canaria y, después contra el CB Prat, que el año pasado estaba en LEB Oro. Es un nivel que asusta pero también es una alegría poder jugar contra los mejores equipos", comentó Hernández, añadiendo: "En cuanto a desplazamientos, desde luego que la primera vuelta es más dura. La primera semana, con el viaje a Canarias y entre semana, es dura. Y más para un equipo no profesional como nosotros".

Esa certeza, también hace pensar que el Innova Chef podría hacerse fuerte a partir del ecuador de la liguilla en el Grupo A-1, con partidos a priori más sencillos como local. Sin embargo, Saulo Hernández desconfía de que esto pueda ser así. "En viajes será más amable pero no se puede valorar si, deportivamente, la segunda vuelta es mejor que la primera para nuestros intereses", afirmó para razonar a continuación: "El Barcelona sale con dos victorias pero no por ello será peor que otros equipos. Es un filial y depende de las convocatorias de la ACB y otros factores. Además, los resultados irán variando la clasificación y la aparente dificultad del calendario. Cada partido será un mundo y hay que luchar por todos, con independencia del orden. Luego ya se verá si el calendario fue o no benévolo".

Bonde y Cabral reciben la llamada de sus selecciones

Por otra parte, Saulo Hernández confirmó que tanto Mads Bonde como Walter Cabral llegarán al inicio del Grupo A-1 del próximo día 29 pese a haber sido ambos convocados con sus selecciones. "En un principio, ambos se reincorporarán a mediados de la semana que viene. Nos trastoca un poco a nivel de entrenamientos pero supone un orgullo y nos hace mucha ilusión que participen con sus selecciones. Hace dos o tres años era imposible pensar que, en una ventana FIBA, alguno de nuestros jugadores tuviera que ausentarse por ese motivo. Es una muestra de que nuestro club, poco a poco, va creciendo y hay que felicitarles por la llamada porque es fruto de su aportación a ello", subrayó el entrenador azulón.