Ángel Fernández: "Tuvimos a huevo al segundo clasificado"

Duro, muy duro fue Ángel Fernández con su equipo al término del encuentro cuando analizó lo bueno y lo malo de la actuación de Quesos El Pastor frente a Lointek Gernika, dejando claro que lo que "realmente fastidia, es haber tenido a huevo ganar al segundo clasificado" y acabar perdiendo por "detalles bobos que definen partidos".

"En los partidos de hoy en día existen picos,. Está claro que no hicimos un segundo cuarto pero, por norma, todos los equipos tienen un mal cuarto. La derrota no está ahí", comentó el entrenador, añadiendo que, aunque "se compitió bien, dando la cara y en actitud no se puede pedir más a las jugadoras", estas deben de ser "mucho más disciplinadas".

"Todos nos debemos dar cuenta que esta es una de las mejores ligas de Europa y que el nivel de competición es muy alto. Aquí no estamos de Erasmus ni de convivencia y hay detalles en los que hay que ser súper disciplinadas porque deciden partidos", razonó Fernández, apostillando: "Si piden tiempo muerto y, nada más salir, desconectamos y tenemos tres pérdidas tontas de balón...".

En ese sentido, el técnico afirmó que "es normal tener pérdidas por arriesgar pero no en un saque de banda o un pase de lado a lado", indicando también: "cuando ellas apelan al físico y suben su defensa, hay que saber romper en el uno contra uno y no asustarse a la hora de buscar selecciones de tiro. Y si ya, tu entrenador te dice que al saque hagas falta y les dejas hacer toda la posesión con canasta final.. O si buscamos una jugada para hacer un ataque corto y acabas haciendo un ataque largo... Esos detalles son de lectura de partido y los tenemos que aprender ya".

"Voy a ser muy duro hoy. Nos vamos a salvar pero son los mismos errores que tenía el equipo en pretemporada. Si se trabajan, se hablan, se entrenan pero después no se corrigen... Somos profesionales. En esos detalles se deciden los partidos, no en lo barroco o lo adornado. O estamos o no estamos", explicó, claramente enfadado, para apuntar: "Aquí ha habido cierta sobreprotección con las jugadoras". "Movimiento júnior" y cenas, el equipo más unido pero, en la pista, hay que competir y ser disciplinadas", sentenció, antes de confesar: "Me fastidia haber tenido a huevo ganar al segundo clasificado y no lograrlo". "Aquí la máxima exigencia tiene que estar siempre. Yo nunca me he quejado de la plantilla o pedido incorporaciones porque confío en ellas si dan el 120% como lo doy yo. Ellas, tiene que hacer su trabajo, tienen que aprender y lo de hoy tiene que servir para el día de Cáceres", subrayó, calificando ese choque como "muy importante" pero no una final.