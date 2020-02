El Real Madrid destroza sin piedad al Valencia Basket

El Real Madrid se clasificó para su séptima final consecutiva en la Copa del Rey tras arrollar al Valencia Basket (91-68), donde Facundo Campazzo y Walter Tavares, imparables en sus respectivas funciones, han sometido a su antojo a un rival muy por debajo de su nivel habitual. Después de cuatro duelos de cuartos de final plagados de emoción, las semifinales dejaron la primera paliza del torneo, muy inesperada en la que medida que el Valencia Basket venía de eliminar al Barça con una actuación muy seria. Su segundo título de Copa deberá seguir esperando en este siglo XXI. El principal culpable fue Campazzo, hiperactivo en cada rincón de la cancha para completar una estadística sensacional: 15 puntos, 9 asistencias, 7 robos y 31 de valoración en menos de 23 minutos de juego.

No le fue a la zaga Tavares con 9 puntos, 10 rebotes, 3 tapones, 21 de valoración y la intimidación habitual que no reflejan los números, pero que el rival siempre siente como sal sobre la herida. La puesta en escena del Real Madrid fue demoledora, un 9-0 en menos de tres minutos con dos referencias tan claras como poco sorprendentes: Tavares en defensa y Campazzo en todas partes, el particular dúo sacapuntas del equipo blanco, asfixiante para cualquier rival cuando sale a morder desde el principio. La primera vez que pisó el banquillo, al poco de empezar el segundo cuarto, el argentino llevaba 5 robos y 16 de valoración. Se marchó a descansar con el trabajo cumplido: su equipo en clara ventaja (28-13, min.12) y un rival maniatado que se quedó en 20 tantos al descanso. Cuando le siguió Tavares, el Real Madrid se tiró más de seis minutos sin anotar.

Pero poco importó esa sequía porque el Valencia Basket tampoco encontraba respuestas en el perímetro y tardó 10 intentos en anotar su primer triple. Bojan Dubljevic anotó su primera canasta en el minuto 15 y si al partido le quedaba algo de vida al descanso (34-20) era porque el Real Madrid tampoco estaba fino en el tiro, sobre todo Rudy Fernández y Sergio Llull con un 0/9 entre los dos. A los de Pablo Laso les bastaba con abrumar en el rebote (40-26 al final) a un rival apocado y confuso.

La duda tras el descanso era saber si el Valencia Basket tenía argumentos y gasolina para soñar con la remontada y la respuesta fue clara: no. Campazzo volvió a pegar el toque de corneta, dirigiendo una manada aún más hambrienta al olor de la sangre. El partido quedó sentenciado antes del último cuarto (62-37, min.27) y la única incógnita ya era la magnitud de la tunda. Con un triple de Llull se llegó a la máxima de 30 (83-53, min.35). Solo en este momento se relajó el Real Madrid y dosificó jugadores pensando en la final, todo un lujo en un torneo tan exigente. Así debutaron en esta Copa Nicolás Laprovittola y Felipe Reyes, que se convirtió en el jugador con más victorias en la historia de la competición (34) superando a Juan Carlos Navarro.