Apagar fuegos

El Zamora CF vuelve esta tarde a casa. Después de dos encuentros a domicilio (ante la Segoviana en partido aplazado y frente al Becerril) que se saldaron con sendos empates, la plantilla rojiblanca regresa al Ruta de la Plata con el objetivo de volver a brindar a su público una victoria que acabe con cualquier tipo de duda que haya podido aparecer en la última semana respecto a su juego. La realidad es que en el vestuario no hay ningún tipo de alarma o desasosiego por los últimos resultados, y el propio capitán del equipo del Duero quiso tomar la palabra para acallar polémicas. "Nosotros estamos muy tranquilos y no hay ninguna alarma ni nada parecido. Estaba claro, y así lo dijimos desde el principio de temporada, que no íbamos a ganar todo, y probablemente perderemos algún partido de aquí al final, pero no se puede hablar de crisis o algo parecido porque no la hay".

Así de contundente se mostró Dani Hernández quien, no obstante, está deseoso de volver a sumar de tres en tres y, como el resto de compañeros, espera hacerlo hoy (17.30 horas) ante el Atlético Astorga, un equipo que, aunque está ahora mismo a once puntos del play-off tras una campaña algo irregular, siempre es peligroso como ha demostrado años anteriores, y la confianza entre los zamoranos es nula. Con todo, Dani Hernández quiso animar a la afición a que acuda al estadio para disfrutar de un encuentro que se prevé intenso y en el que el entrenador no podrá contar con Perrini y Escudero, aunque recupera a los sancionados Piña, Juanan y Coque. La jornada en el Grupo VIII de Tercera División se inició ayer con varios encuentros: Numancia de Soria B- Real Avila (1-0); Virgen del Camino-Cultural Leonesa B (1-3); Atlético Bembibre-Atlético Tordesillas (2-2); La Granja-Real Burgos (1-3) y Mirandés B - Becerril (0-1).