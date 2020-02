Una jornada para seguir soñando a lo grande

Los tres equipos zamoranos que compiten en la Liga Regional de Aficionados afrontan la vigésimo primera jornada de campeonato con la intención de alargar su buen momento en el campeonato y escalar posiciones en una tabla cuya zona noble cuenta con mínimas diferencias en los casilleros.

El CD Benavente, sexto clasificado, viaja mañana a Fabero con la obligación de ganar y alargar así su gran momento de forma. Los de Santi Redondo no conocen la derrota en este 2020 y buscan salir vencedores ante la formación leonesa para encarar el último tercio de la temporada con opciones de pelear por el ascenso. Una meta ambiciosa que dependerá de no fallar en partidos como el de mañana, para el que no podrá contar con Alejandro Vicente, reciente fichaje "tomatero".

En una situación similar encara su envite de mañana el CD Villaralbo. Los azulones, que arrastraban una racha negativa de resultados desde el pasado 2019, parecen haber despertado de su letargo y acumulan ya dos victorias consecutivas. La última, conseguida con amplia claridad frente al Universidad de Valladolid en Los Barreros. Campo en el que intentarán los villaralbinos alargar su buena dinámica ante el CD Navega.

La formación salmantina se presume un rival asequible para el Villaralbo, siempre que los zamoranos muestren la eficacia de sus últimas actuaciones. Sin embargo, no hay confianzas en los azulones ya que los charros cuentan con números muy similares a los suyos.

También quiere soñar con algo más que la permanencia la Bovedana, dispuesta a dejar atrás su desafortunada primera derrota como local de la liga. Los morados, que están cumpliendo con creces, siguen cerca de los puestos de cabeza de la tabla. Posiciones entre las que se haya el CD Ribert, cuarto, que se presume un duro adversario para los de Sergio Castro.