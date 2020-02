Mouriño continuará siendo pistacho esta temporada

Gastón Mouriño continuará hasta final de temporada en el BM Zamora. Al menos, así lo aseguró ayer a los medios el presidente de la entidad pistacho, José Antonio Quintana, destacando que las negociaciones con BM Guadalajara por hacerse con los servicios del argentino no han llegado a buen término. "En cuanto a nuestro pivote Gastón Mouriño, que ha recibido una oferta del BM Guadalajara para hacerse con sus servicios inmediatamente, una vez reunidas todas las partes (el jugador, su representante, el otro club y yo), tengo que decir que no se han dado las condiciones necesarias para que esta operación se lleve a efecto sin que se perjudicara al BM Zamora", destacó José Antonio Quintana, confirmando también a su vez que la entidad alcarreña pretendía realizar un intercambio de pivotes incluyendo como contraprestación al macedonio Petrov. Una jugada a cuatro bandas (dos clubes y dos jugadores) que no se pudo llevar a efecto por el desacuerdo entre las partes. Por último, Quintana quiso señalar que, tras no llegar la operación a buen puerto "Mouriño continuará en el BM Zamora", afirmando que "como gran profesional que es, estará al servicio del club hasta final de temporada" tras atajar de forma rauda el interés del BM Guadalajara, que rondaba al jugador desde la pasada semana.