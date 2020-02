David Movilla: "Queremos ser competentes en cada partido"

Calmado, esbozando incluso alguna pequeña sonrisa y con la mente puesta en su próximo rival, el Atlético Astorga, David Movilla atendió ayer a los medios con la firme intención de dejar claro que uno de los objetivos del Zamora CF es ser competente en cada partido. Un hecho que no está directamente relacionado con el marcador al final de los encuentros y que será clave para recuperar la senda del triunfo en el Ruta de la Plata.

"Nuestra esencia es siempre la misma, independientemente de que haya días con más o menos aciertos", aseveró ayer Movilla, añadiendo que "si la definición de lo que somos va relacionada con los resultados, creo que nos estaremos equivocando". Y es que, en opinión del técnico, el líder ha tenido "peores partidos que los dos últimos" y ganó, por lo que tampoco presta gran relevancia al hecho de firmar dos jornadas consecutivas sin vencer por primera vez en esta temporada.

"Estos partidos han servido para analizar nuestros puntos débiles pero eso lo hacemos todas las semanas", expresó el vasco, desgranando: "Si el resultado nos va a llevar a reflexiones equivocadas, dejándonos llevar por la frustración de no sacar los tres puntos, nos alejaremos de la objetividad. Al igual que, cuando el resultado es positivo, si pensamos que todo lo hemos hecho bien no haremos un análisis correcto". Una postura que le lleva a obviar los posibles comentarios del entorno rojiblanco tras dos empates consecutivos, como hizo patente al asegurar: "lo que pase fuera me importa bien poco. Lo que me importa es el vestuario y está como tiene que estar, bajo mi punto de vista".

No por estas palabras Movilla dejó de ser autocrítico ayer. De hecho, el técnico rojiblanco no dudó en señalar que el Zamora CF "evidentemente, puede hacer las cosas mejor" pero que esa lectura va más allá del marcador. "Lo que queremos es ser competentes en cada partido, trabajar todos los días para dar la mejor versión de nosotros y no solo para imponerse al adversario", indicó, antes de detallar: "Competitivo es dar lo suficiente para ganar al adversario; ser competente, en cambio, es trabajar cerca de tu mejor versión. Nuestro foco está siempre en ser competentes y no siempre lo logramos, con independencia del marcador. A partir de ahí, la trayectoria competitiva del equipo está fuera de toda duda".

En esta línea, el técnico rojiblanco no dudó en afirmar que frente al Atlético Astorga hará falta la versión más competente de los suyos. Una faceta que pasará, según su opinión, por incrementar la atención a los aspectos defensivos del juego. "A nivel técnico, el Astorga es una de las plantillas más completas y con más recursos individuales de la liga. En la asociación es tremendamente eficaz. No cabe duda que esa capacidad nos llevará a estar alerta en la fase defensiva, más todavía de lo que es habitual en todos los partidos porque con tiempo y espacio son peligrosos", concluyó, dejando claro a lo largo de la rueda de prensa que este será un partido duro para el líder pero ni mucho menos determinante para su futuro.