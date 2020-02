El Andorra se mete en las semifinales a costa del Iberostar Tenerife

El MoraBanc Andorra se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey al derrotar al Iberostar Tenerife (85-87) en un encuentro donde el destino devolvió al equipo del Principado lo que le quitó en Vitoria 2017, cuando un campo atrás, que se ha convertido en el más famoso de la historia del baloncesto, que ha dado lugar a un cántico que desde entonces entonan todos los aficionados al baloncesto, y que no señalaron los colegiados, provocó su eliminación ante el Real Madrid tras una prórroga. El conjunto de Ibon Navarro se enfrentará mañana sábado al ganador del Unicaja Málaga-Casademont Zaragoza en una de las semifinales. La otra medirá al Real Madrid y el Valencia Basket, el verdugo del campeón Barça.





Primer cuarto: Shermadini contra Todorovic

Segundo cuarto: Diagne lidera a un Andorra sobresaliente

Tercer cuarto: 12 pérdidas del Tenerife por solo 4 del Andorra

Cuarto cuarto: Marcelinho Huertas casi lo consigue

optó por reservar de inicio a. No quería que las revoluciones iniciales le costaran alguna falta personal absurda a su jugador más determinante. No tardó en entrar en escena y en desequilibrar bajo los aros la batalla, aunque Diagne y Musli estuvieron a buen nivel en el rival. Pero quien más daño hizo fue Dejan Todorovic. El exjugador de Bilbao y UCAM Murcia, después de la grave lesión que sufrió la temporada pasada, se ha convertido en el eje sobre el que roto a nivel exterior el equipo del Principado. Terminó el primer cuarto con 13 puntos sin ningún error. Por ello, los andorranos pasaron de ser dominados (10-5) y ponerse el mando de las operaciones. Dos triples consecutivos del alero serbio tuvieron la culpa (18-19) para después alcanzar una máxima renta de cinco puntos (21.26). Santi Yusta y Dani Díez, este último con un triple sobre la bocina, salieron al rescate de un Iberostar Tenerife que minimizó al máximo alUn triple de Santi Yusta dio la última ventaja al Tenerife antes del descanso (32-31). A partir de ese instante, elMousa Diagne se creció no solo bajo los aros, también con lanzamientos desde cinco metros, aprovechando los problemas de Shermadini para salir fuera de la zona. El pívot del Andorra se fue hasta los 11 puntos en un segundo cuarto donde los andorranos llegaron a disfrutar de una máxima renta de 42-49 a un minuto del final con un Tyson Pérez, quien la próxima semana se estrenará como internacional español,Una canasta a tres segundos de Huertas del límite volvió a dar vida al Tenerife (44-49), que gracias a los cinco puntos sumados en los límites de cada período, evitó una desventaja mayor.El Andorra alcanzó hasta en dos ocasiones en el tercer cuarto unaLa primera fue con el 47-56, al que respondió el conjunto insular con un parcial de 12-3 que igualó de nuevo las fuerzas (59-59) tras un triple de Marcelinho Huertas. El problema para el Tenerife estaba dentro de la zona. Shermadini no se encontraba cómodo en el emparejamiento con Musli, que se creció. El 'cinco' incluso cometió la cuarta falta a 1:97 del final en una acción ofensiva donde Musli le nubló.Y en la última acción, Todorovic se cobró una falta de Santi Yusta que aprovechó para a cuatro segundos del final anotar dos tiros libres (62-70). Las 12 pérdidas, 5 en este cuarto, de los insulares por solo 4 de los andorranos resultaron determinantes para ese triunfo parcial.Marcelinho Huertas, que solo estuvo cuatro minutos sentado en el banquillo durante todo el partido, fue el factor determinante.la primera con 67-75 y la segunda con 70-77. Shermadini regresó y apretó el marcador hasta el puesto de lograr dar la vuelta al mismo con un parcial de 8-0 (78-77, min. 36).Pero el equipo tinerfeño tiró de experiencia. Huertas puso el 85-84 a 35 segundos del final en una gran jugada de fundamentos. Contestó Nacho Llovet remontando la línea de fondo (85-86) con 27 segundos por jugar. Aún quedaba mucho. Huertas la perdió al pisar la línea de fondo a 3 del final y en el saque de fondo, con todo a favor para el Andorra, que aún no estaba en el bonus, Massenat cometió falta sobre Huertas. El Tenerife recuperó la posesión tras revisar los colegiados la jugada y en el posterior saque de fondo, Konate cayó al suelo en el forcejeo, decretando los colegiados falta sobre Clevin Hannah, quien se fue a la línea de tiros libres con 2 segundos por jugar.