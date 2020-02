Los júnior del Virgen de la Concha, al play-off

Victoria y pasaporte al play off de ascenso a Primera División para el equipo júnior del Virgen de la Concha. El Fundación Caja Rural aprovechó la derrota del otro equipo berciano a manos del Corazón de María para alcanzar una de las plazas que dan derecho a jugar por el ascenso de categoría. No obstante, la realidad es que no lo tuvo nada fácil ya que delante estaba un CDP que estuvo por delante gran parte del encuentro y solo hincó la rodilla en un final apretado en el que los zamoranos aprovecharon mejor sus opciones.