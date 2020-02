Antoine Griezmann niega sus críticas a Messi y al Club

Antoine Griezmann, internacional francés del FC Barcelona, negó ayer sentirse "aislado" en su club y afirmó que son "falsas" sus críticas a Leo Messi y a la entidad azulgrana, tras conocer un artículo publicado por France Football, que atribuye un "frío recibimiento" del vestuario, de sus compañeros, al propio Griezmann. Griezmann, a través de su equipo de comunicación, negó a Efe todos los argumentos publicados por la revista francesa, subraya que no ha hablado con la citada publicación y por tanto "las declaraciones que aparecen, no existen". Antoine Grizemann mostró su profundo malestar a todo su entorno en la jornada del martes por algo que sus portavoces entienden como "un invento".

El francés se siente aislado en el Barcelona, donde el argentino Lionel Messi le ignora y arrastra al resto de los compañeros a hacer lo mismo en el campo, publicaba ayer la revista 'France Football'. La publicación francesa reveló algunas frases de queja del jugador, que atribuye el frío recibimiento que ha tenido en el vestuario azulgrana a los celos que despierta su condición de campeón del mundo.Según la revista, Griezmann, a punto de cumplir 29 años, emite en privado las quejas que calla en público, donde no deja ver su descontento con el trato que recibe de sus compañeros, según él, aleccionados por un Messi que le ha excluido de los circuitos preferentes. "No van a poder conmigo, no voy a abandonar", señala el futbolista, según desveló 'France Football'. "Están celosos de mí" por haber ganado el Mundial de 2018. "Es mejor reírse", agrega el exjugador del Atlético de Madrid, cuya prioridad pasa, siempre según la revista, por "aguantar hasta la Eurocopa y mantener la forma física sin desesperarse". La publicación asegura que Griezmann se sitúa en una posición que ya conocieron otros atacantes que han tenido que convivir con Messi, como Ibrahimovic, Alexis Sánchez, Thierry Henry o el camerunés Samuel Eto'o.