La reacción en el segundo tiempo no fue suficiente

El Cadete B no pudo cumplir su objetivo. El partido no empezó bien. Muchos errores de lanzamiento permitieron a Aranda tomar ventajas en el marcador que junto a su buen juego en ataque les dejó llegar al descanso mandando claramente en el marcador. La segunda parte fue todo lo contrario. Los zamoranos, mucho mejor en defensa y más acertados de cara a portería, compitieron y aunque no pudieron luchar por ganar el encuentro las sensaciones fueron muy positivas.