Narganes: "Hay que dar mucho valor a este punto"

El técnico del CD Becerril, Edu Narganes, señaló al final del encuentro que "se debe poner en valor el punto conseguido" ante el Zamora CF. "Estoy muy satisfecho del trabajo de los chavales. Hoy se han dejado la piel en el campo ante un rival de la entidad del Zamora que va a ser, merecidamente y sin despeinarse, campeón de la categoría. Creo que hay que poner en valor el punto conseguido, sabiendo valorar quién estaba delante. No nos hemos conformado con el empate y hemos ido a por la victoria. Lástima que no la hayamos logrado al final", indicó.