Zamora Rutas del Vino escala hasta la novena plaza de la tabla

La primera victoria del Zamora Rutas del Vino en 2020 ha tenido una repercusión inmediata para los zamoranos en la clasificación de la División de Honor Plata. El conjunto pistacho continúa escalando puestos en la tabla y ocupa esta semana la novena plaza, cuatro peldaños por encima del 13º lugar en el que arrancó el año.

La llegada de Aravena, la vuelta de Ramiro y Mouriño al equipo y una mejoría notable en tareas defensivas ha llevado al plantel dirigido por Leo Álvarez a sumar puntos importantes en las últimas jornadas. El sábado, ante un pabellón rebosante, volvió a ofrecer un rendimiento notable ante uno de los "gallitos" de la liga como BM Torrelavega y, lo más importante, se mostró regular a lo largo de los sesenta minutos de juego. Entrega sin descanso y un estilo con pocos fallos en ataque llevaron al Zamora Rutas del Vino a sacar partido de sus virtudes para sumar en una jornada en la que, de nuevo, la liga no ofreció tregua al cuadro de Viriato.

La novena plaza debería conllevar cierta tranquilidad para los zamoranos. Sin embargo, la igualdad imperante en la liga y los resultados acaecidos este fin de semana conforman una realidad diferente. Al final, pese al triunfo en el Ángel Nieto, lo cierto es que el Zamora Rutas del Vino sigue a la misma distancia de los puestos de descenso y del play-off que antes del décimo séptimo capítulo liguero.

La inesperada victoria de Handbol Bordils ante el FC Barcelona B (32-25), el empate del líder ante BM Alacos y el éxito del Ciudad de Málaga ante Sarría (28-25) mantienen a los pistacho con solo dos puntos de margen sobre la antepenúltima posición y a tres por debajo de la última posición que da derecho a disputar el play-off de ascenso.

Por fortuna, pese a que la situación sea similar, sumar implica a muchos otros equipos en la pelea por el descenso e incrementa las buenas sensaciones de un Zamora Rutas del Vino cuyo siguiente reto es visitar a BM Alcobendas.

El club pide disculpas a la afición que se quedó fuera

El CD Balonmano Zamora hizo pública ayer una nota de prensa en la que expresósu"gransatisfacción" por el éxito que tuvo el Día de la Cantera, una jornada que no pudo ser perfecta ya que cerca de cien aficionados no pudieron acceder al ÁngelNietoporestarelaforocompleto.Laentidadpistacho así lo afirmaba, lamentando que "algunos de nuestros socios tuvieran que ver el partido en condiciones no deseadas y varias personas no pudieran disfrutar del choque" ya que lo más importante era "salvaguardar la seguridad de todos los asistentes al evento y,unavezquetodaslaslocalidadesfueronocupadas,no eraviablevendermásentradas".Yes que,la entidad no pudo disponer de la grada retráctil del pabellón al sufrir esta un problemamecánico, cosa que le fue comunicada el jueves sin tiempo para aplazar la foto de cantera o encontrar una solución. Por ello, el club pidió disculpas ayer a sus seguidoresyalosdeTorrelavega, de los que destacó su "comportamiento ejemplar".