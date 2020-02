Una victoria de las que crean escuela

El Zamora Rutas del Vino recuperó ayer la sonrisa al derrotar a BM Torrelavega por 27-24 en un partido intenso e igualado que acabó por decidirse en los instantes finales. Esos que tantas lágrimas le han costado a los pistacho en las últimas jornadas y que, ayer, con el apoyo de un pabellón hasta la bandera le llevaron a estallar de alegría.

La victoria en seno pistacho era de necesidad imperiosa. Tanto por la situación clasificatoria como por las sensaciones agridulces en competición de las semanas anteriores. Quizá, por ello, el Zamora Rutas del Vino entró al encuentro dispuesto a marcar el ritmo del partido y llevó la voz cantante ante un rival como BM Torrelavega, candidato a todo este año con una plantilla amplia y de gran talento.

Con un parcial de 2-0 en los primeros cinco minutos, la afición esperaba que fuera la tarde de los "Guerreros de Viriato". Y no se equivocaron, si bien los hombres de Alex Mozas no tardaron en dar réplica a los locales para empezar a entablar una batalla de tú a tú sobre el 40x20.

Marc Abalós y Fafa Cangiani, ambos expistacho, estrenaron el casillero de un BM Torrelavega dispuesto a no ceder terreno frente a los zamoranos. Tanto fue así que, pese a los buenos movimientos de Sarasola, Guille o Ramiro, el Zamora Rutas del Vino fue incapaz de poner velocidad de crucero y, a la postre, la igualdad acabó por llegar al marcador.

Por fortuna, la afición no se desanimó por ello y siguió apoyando a los suyos. Un aliento fundamental pues fue la fuerza necesaria para que a los de Viriato no les flaquearan nunca las fuerzas y no tuvieran una tarde desafortunada más.

Los locales encontraron respuestas a los momentos más comprometidos. Bien atrás, con una defensa bastante solvente o las atajadas de un inspirado Admella; o adelante, en la ofensiva, con Aravena dirigiendo ataques en los que se amasaba mucho la bola. Incluso con la entrada de la segunda unidad, el buen juego daba sus frutos e Iñaki y Jortos rompían la igualdad en el tanteo justo antes de la primera exclusión en favor de los zamoranos.

La superioridad no permitió a Zamora Rutas del Vino abrir brecha, pero sí afianzar su posición de privilegio en el luminoso gracias a un excelente tanto de Jaime.

Ramiro, el gran referente pistacho en el lanzamiento durante el primer acto, elevó la renta zamorana a tres goles cuando corría el minuto 21 y forzaba con ello el primer tiempo muerto visitante. Un receso que permitió reaccionar a los de Alex Mozas para, cinco minutos después, conseguir la igualada con un parcial de 0-2.

Del apuro salió el Zamora Rutas del Vino con las señas que había mostrado su juego hasta entonces. Circulación de balón, trabajo y talento en las manos de Ramiro. El argentino, con un golazo, daba aire a los suyos justo antes de sufrir una exclusión que volvería a estrechar diferencias en el tanteo. Un marcador que reflejó mínima ventaja local al paso por la bocana de vestuarios (13-12).

Los de Leo Álvarez habían cumplido en el primer tiempo pero, en las últimas jornadas, el segundo acto se les había atragantado. De ahí, que hubiera dudas sobre el posible guion de una reanudación que arrancó con la misma intensidad e igualdad con los que acabó el tiempo anterior.

Intercambio de goles, desajustes defensivos y pocos errores. Zamora Rutas del Vino seguía por delante, con BM Torrelavega sin gozar de bola para ponerse por delante pese a empatar numerosas veces el choque. Una dinámica que acabó rompiendo un gran gol de Horcajada y un lejano acierto de Sarasola a los cinco minutos del segundo acto. Instantes de color pistacho en los que el poste evitó que la renta se fuera a tres tantos (17-15, m. 35).

BM Torrelavega, pese a encontrarse una buena defensa por parte zamorana y no acabar de dar con la tecla atrás a la hora de frenar el uno contra uno local, no le perdía la cara al partido. De hecho, cada vez defendía mejor y atacaba con más fluidez, forzando a los locales a acciones de mucho mérito para mantener la delantera. Jortos, Horcajada o Cubillas sumaban goles al casillero pistacho dentro de una dinámica de mucho desgaste para ambos conjuntos.

Con 17 minutos todavía por delante, Jortos conseguía hacer volver los tres goles de ventaja y, a continuación, Admella levantaba al público con una gran parada que daba a los zamoranos la oportunidad de poner distancia de por medio con su rival. Los locales fallaron, por dos veces, pero consiguieron conectar con el público y eso acabó por ser determinante de cara la recta final (24-21, m. 50).

Alex Mozas solicitó tiempo muerto y BM Torrelavega se reactivó, pasando a atacar con el cuchillo entre los dientes. Admella y su zaga no reculó. Empujados por una gradad cuyos ánimos eran energía en estado puro, contuvieron a los visitantes lo suficiente como para que el Zamora Rutas del Vino incrementara su distancia y llegara a los cinco minutos finales con una renta importante (27-23).

La situación era la misma que en jornadas anteriores pero la fe de la grada alteró la estadística. Esta vez el Zamora Rutas del Vino fue de lo más fiable, regular y solvente, cerrando la victoria con una parada de Barrientos en los siete metros y defendiendo con coraje hasta el final para sumar dos puntos más a su casillero. El botín justo para un ejercicio de balonmano de los que hacen escuela.