"Un punto de los dos es de la afición"

Leo Álvarez no tenía ninguna duda al acabar el partido: "Todo es más fácil cuando el público te apoya". El técnico del Zamora Rutas del Vino así lo reconoció afirmando que "cuando todos reman en la misma dirección y se compite concentrado en lo que se tiene que hacer, es mucho más fácil", asegurando que "de los dos puntos logrados ayer, uno es de la afición por ayudar sin descanso siendo un factor determinante; y otro de los jugadores por su actitud".

En relación a ese último punto, Álvarez aseguró que el equipo "ha trabajado mucho en asegurar y no perder tantas bolas en ataque, además de intentar no caer en el mismo error que semanas pasadas para evitar problemas. Y, aunque Torrelavega domina las cuatro fases de juego y se ha sufrido, se ha logrado sacar el partido con nota". "Poder competir y hacer buenas acciones ante ellos es notable pero lo que más valoro es la actitud del equipo hoy, capaz de no tener errores de forma consecutiva en pista, demostrando que va a luchar hasta el final", concluyó.