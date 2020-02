Partido importante para el Caja Rural en Laguna

El Amigos del Duero Caja Rural tiene esta tarde un importante encuentro que, aunque no definitivo, sí puede marcar el devenir de los equipos en los próximos meses. Será a partir de las seis de la tarde en Valladolid frente al segundo clasificad, el Atlético Lince de Laguna de Duero o, lo que es lo mismo, primeras contra segundas.

Actualmente las zamoranas van primeras con cinco puntos de ventaja, pero con un partido más, lo que indica lo ajustado de la clasificación y la importancia del enfrentamiento.

Las de Nacho Merino lo tienen claro, no quieren especular lo más mínimo este fin de semana y viajan con la sola intención de dar un golpe de efecto a la liga para regresar con los tres puntos en juego. Enfrente tendrán un rival muy luchador, correoso, fuerte y agresivo que "no tiene entre sus planes la derrota y que hará lo posible y lo imposible para que las "amarillas" no cumplan su objetivo". El equipo amarillo se presenta en Laguna con la moral por las nubes después de la difícil victoria del pasado fin de semana en Ponferrada. y es que fue una buena "piedra de toque" para lo que tienen por delante.

Además, la semana de entrenamientos para preparar este encuentro ha sido muy positiva y las jugadoras están con muchas ganas de que llegue este importante choque. El entrenador, Nacho Merino, cuenta con las bajas de su portera titular, Sara, y de Anastasia.

Mientras, el filial juega en Medina del campo a las 18:30 horas frente al CD FF Medina Ciudad del Mueble, en lo que presupone un encuentro muy igualado en el que las amarillas quieren continuar con su buena racha de juego y resultados.

El equipo entrenado por Javi Conde tiene como principal objetivo hacer valer sus mejores números en este encuentro, aunque todos tienen claro que una cosa es la teoría y otra plasmar su teórica superioridad en el terreno de juego.