Mirando hacia arriba

El Rutas del Vino disputará esta tarde un partido de gran trascendencia de cara al futuro en el que se enfrentará al tercera clasificado, el Balonmano Torrelavega que llega al Angel Nieto en un gran momento de forma. El empate en los últimos instantes cedido por el equipo pistacho la semana pasada contra el Barcelona B ha dejado un mal sabor de boca entre la afición pese a que el juego del equipo fue bueno ante el filial azulgrana. Y ese buen momento de forma debe confirmarse hoy con una victoria que permitiría volver a mirar hacia arriba con toda la ilusión. Leo Alvarez no cree que su equipo atraviese un momento bajo anímicamente: "Esta temporada ha habido situaciones más difíciles, sobre todo por las lesiones. Somos un equipo muy familiar y nos afecta que se lesione un compañero más que los resultados que puedan venir. Hemos cometido fallos que nos ha costado un punto, por no estar concentrados, fueron momentos puntuales. Pero hay que valorar que si se va ganando de 3 también es por algo, porque se juega bien en diferentes momentos del partido. Hay que mejorar, aumentar la confianza y corregir los errores que tenemos, pero no estamos en el peor momento anímico", asegura el entrenador del BM Zamora.

Leo Alvarez cree que los dos empates cedidos en los dos últimos partidos han sido fruto de la mala suerte, "de la precipitación. Parecía que cuando nos íbamos de 6, nos relajábamos; luego dábamos otro arreón y al final no supimos gestionar los últimos minutos. Contra Barcelona si supimos jugarle pero no pudimos rematar. Más allá de eso, hay que valorar el trabajo porque estamos entrenando a buen nivel desde el 6 de enero". Respecto al rival de esta tarde, Alvarez cree que "tiene un equipazo, ha sufrido muchas lesiones pero tiene muchos jguadores por puesto y va a ser un rival muy difícil, completo, que defiende bien, que sale rápido, tiene continuidad de juego, muchos jugadores, es difícil meterles mano... A ver si nos sale un partido como el año pasado". Respecto a la situación del equipo en la clasificación, Leo Alvarez asegura que sigue "mirando hacia arriba y hacia abajo, para todos los lados. Mientras estemos a 3 puntos de la fase de ascenso y a 2 del descenso, miraré para todos los lados. Si estamos cerca de la fase de ascenso, tenemos que intentarlo porque la diferencia es muy corta. Ahora mismo espero recuperar esos 3 puntos de diferencia y a ver si somos capaces de meternos ahí, estando concentrados. Hay que mirar para arriba que es lo más cómodo sicológicamente y lo que más nos puede ayudar".

Alvarez no podrá contar con Mourinho que está lesionado en el soax tras sufrir una contusión cadera, y será muy difícil que esté recuperado esta tarde.

El Ford Alisauto BM Torrelavega atraviesa su mejor momento de forma de la temporada y llegará hoy a Zamora tras conseguir tres victorias seguidas. A pesar de haber sufrido cinco lesiones de larga duración y otras cuatro más leves, los cántabros tienen el segundo puesto de la tabla a un solo punto y, sin duda, son el equipo más en forma de la liga ya muy cerca de Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda. "Ser capaces de defender bien el 2×2 con el pivote y no conceder situaciones claras de contragolpe será fundamental para que el Ford Alisauto BM Torrelavega logre salir airoso de una cancha poco propicia para los naranjas", señala el club en su página web, ya que han perdido en el Angel Nieto en las tres últimas visitas

La aragonesa Lorena García y la valenciana Tania Rodríguez dirigirán el encuentro que comenzará a las 19:30 y que contará con una buena representación de aficionados torrelaveguenses en el Ángel Nieto. El BM Zamora celebra esta tarde la fiesta anual. A partir de las 17.00 horas habrá doble sesión deportiva: el Senior Femenino buscará seguir en lo más alto de la clasificación frente a BM Salamanca, con la vista puesta en una nueva fase de ascenso; y a continuación jugará el Rutas del Vino Zamora . Y en el descanso del partido se hará la foto oficial de la Escuela de Balonmano, con la presencia de todos los equipos escolares y federados.