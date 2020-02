Ryan Nicholas: "Hay que respetar mucho al CB Navarra"

El jugador del Innova Chef Ryan Nicholás aseguró ayer que afrontará el decisivo partido de este sábado en Pamplona como si fuera una final: "La principal razón de que hayamos jugado buen baloncesto en muchas jornadas, ha sido que desde el principio de la Liga hemos intentado mejorar pensando que cada partido era una final y ahora no vamos a cambiar cuando ya solo faltan dos partidos. Será una final para nosotros y si ganamos, habremos conseguido el objetivo".

El pívot norteamericano cree que el Innova Chef está en su mejor momento de forma: "Hasta ahora ha habido muchos momentos en que pensé que podíamos mejorar pero llevamos unas semanas con el equipo al completo y pudiendo entrenar cinco para cinco, y ahora sí que hay fases de los partidos en las que estamos desarrollando el mejor juego de la temporada" Nicholas se muestra satisfecho porque su estancia en Zamora está respondiendo a lo que había previsto al llegar, "aunque solo había escuchado cosas buenas, la experencia está siendo más positiva incluso. Todo me está gustando e incluso todo es mejor de lo que me esperaba. Intento hacer lo mejor posible lo que se hacer: yo no soy espectacular, sé jugar duro, rebotear, tirar cuando me toca, defender, pasar la bola y la manera de entrenar va en esa línea. Me siento muy a gusto con el roll que tengo ahora".

Respecto al próximo rival, el Navarra, el jugador norteamericano asegura que "hay que respetar a sus integrantes con una larga trayectoria. Si no somos capaces de respetarlos, será complicado porque cuando juegan bien, son un extraordinario equipo".

En términos similares se manifestó el entrenador del Innova Chef, Saulo Hernández, quien asegura que "si nos preguntaran a los entrenadores quién van a quedar arriba, todos habíamos marcado a Estela y Navarra. Estela lo está cumpliendo y Navarra vive un año convulso, ha hecho tres cambios en su plantilla, y en estas competiciones cortas, una mala racha de tres o cuatro partidos perdidos puede dar al traste con las espectativas, pero todavía tienen la opción de ganar los dos partidos que queda".

Será un rival distinto al de la primera vuelta: "Saldrán encoraginados porque si pierden, se quedan fuera del objetivo, y van a hacer el mejor partido de la temporada. Nosotros tenemos que intentar estar con opciones porque, en un final igualado, la presión está de su lado. Nosotros tendríamos otra opción en casa, pero ellos estarían prácticamente desauciados. La primera intención es llegar al final con opciones". Será un partido en el que "en un lado habrá un grupo de jugadores muy jóvenes con mucho físico, y en el otro, otros muy experimentados y con mucho talento y calidad en el medio campo. Quien gane en esa lucha se llevará el partido. Ganaremos si nosotros hacemos un partido intenso y rápido, con intercambio de golpes, como contra Ponferrada, pero no podemos entrar en su ritmo de jugar andando".