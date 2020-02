Jortos: "Estamos jugando bien pero no salen los resultados"

El lateral del Rutas del Vino Jortos, explicó ayer en rueda de prensa que el Balonmano Torrelavega será un rival complicado porque es un equipo que nos conoce mucho, con excompañeros y un entrenador que nos analiza bien y buena portería,. Pero este sábado estoy seguro que lo vamos a dar todo, aportaremos un plus de energía para dejarlo todo en la pista, porque el público y la cantera lo merecen".

El jugador del BM Zamora añadió respecto al rival de mañana en el Angel Nieto (19.30 horas) que figura en la tercera posición de División de Plata que "los resultados lo dicen todo. En su casa es intratable y fuera, son peligrosísimos. Tienen una plantilla larga, fichan si es necesario, por puestos están muy compensados, tienen un gran banquillo, dos o tres jugadores por puesto, su entrenador ha hecho las cosas muy bien en todos los equipos que ha estado, y a lo mejor traen afición", añadió Jortos.

Ante este panorama, Jortos añadió respecto al estado anímico del equipo pistacho tras ceder un empate en el último minuto contra el Barcelona B, que "es un poco como siempre. Se encienden alarmas pero nosotros tenemos que seguir trabajando, es lo que hay. Siempre hemos sido los mismos,y ahora hay críticas porque las cosas no salen bien, aunque también es una manera de darnos un plus de energía. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos para intentar salvar la categoría. Porque el BM Zamora no sólo es ésto, porque también estamos con la cantera, intentando acercar el deporte a todos los ámbitos de la sociedad, fomentar valores. Luego solo te fijas en los resultados, pero el club tira por otro sitios", dejó claro el jugador vallisoletano.

El empate ante el Barcelona ha dejado a la plantilla "con la rabia de saber que estamos trabajando bien y no terminan de salir los resultados. No sabemos si mirar hacia arriba o hacia abajo. Primero hay que salvar el año, hacer las cuentas de los de bajo que además están ganando y luego ver otros objetivos más concretos".

Y terminó explicando que "teníamos en frente a un todo un Barcelona B. El primer año que ascendimos, el Barcleona B venía con gente que hoy están en la selección española y conseguimos empatar. Había un respeto como tiene que ser hacia ellos. El otro día empatas y parece que había que ganarles de mucho. Hay que tener respeto al rival y nosotros, a seguir jugando bien y no obcecarnos en los últimos momentos en los que hemos cedido ya varias derrotas o empates", añadió Jortos.

Leo

Animicamente, no momento bajo, viendo entrenar, esta temporada ha habido situaciones más difíciles sobre todo por las lesiones, un equipo familiar que nos afecta que se lesiones un compañero más que por los resultados que puedan venir, fallos que nos ha costado un punto, no estar concentrados, en momentos puntuales, valorar que si se va ganando de 3 también es por algo, porque se juega bien en diferenets momentos del partido, mejorar aumentar la confianza y corregir los errores que tenemos, no en el peor momento anímico.

Dos empates, mala suerte, precipitación, parecía que cuando nos íbmos de seis nos relajábamos, luego otro arreón y al fina no supimos gestionar los útlimos minutos, contra Barcelona si supimos pero no pudimos rematar, más allá de eso, valorar el trabajo estamos entrenando a buen nivel desde el seis de enero.

Torrelavga tiene un equipazo con muchas lesiones pero tiene muchos jguadores por puesto y va a ser un equipo muy difícil, completo, defiende bien, sale rápido, continuidad de juego, muchos jugadores, difícil meterles mano a ver si nos sale un partido como el año pasado, a priori, los dos corremos, juego rápido...

Barcelona B: Ellos salen al contraataque y al contragol, a muchos ataques y defensas, controlar pérdidas de balón, minutos irregulares, ser fuertes de cabeza, el público nos va ayudar bastante, nos va a dar la oportunidad.

Abajo o arriba, sigo mirando para todos los lados, mientras estemos a tres puntos de la fase de ascenso y a dos del descenso, para todos los lados. Si estamos cerca de la fase de ascenso tenemos que intentarlo, la diferencia es muy corta, ahora mismo espero recuperar esos tres puntos de diferencia y a ver si simos cabaces de meternos ahí, estando concentrados, hay que mirar para arriba que es lo más cómodo sicológicamente y lo que más nos puede ayudar.

Mourinho lesionado, soax contusión cadera, creo que no va a llegar para el sábado.