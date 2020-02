Carlos Parra: "Lo ocurrido fue mérito de la Segoviana"

Si en algo están de acuerdo en el seno del Zamora CF es que el disputado en Segovia el pasado miércoles no fue el mejor partido de los rojiblancos. Afortunadamente los del Duero pudieron rascar un empate gracias a un gol de Zotes en el tiempo de añadido, pero lo sucedido les tiene que ayudar a seguir creciendo. "No fue el mejor partido, pero queda claro que tenemos que trabajar los 95-96 minutos que dura un partido y seguir con nuestra buena dinámica". Así lo indicó Carlos Parra, lateral derecho del Zamora que reconoció que lo ocurrido en La Albuera fue "mérito" de la Segoviano que "no planteó un partido complicado".

No obstante, sí dejó claro que todos en el vestuario están ya pensando en el próximo encuentro en casa del Becerril (domingo, 17.00 horas) y la idea es seguir mejorando registros durante los partidos. "A Becerril no vamos confiados. Tenemos que poner los 5 sentidos en el partido e ir a por los tres puntos", añadió Parra.

A título persona, el jugador admitió estar "contento" por cómo se está desarrollando la temporada y es que ha contado con muchos minutos y titularidades, un hecho destacó "en una plantilla tan competitiva" internamente. No obstante, sí señaló que "si entra otro compañero estaré feliz por él".