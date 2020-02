La Segoviana, tampoco puede

Estaba a punto de consumarse la gran sorpresa, la primera derrota liguera del Zamora Club de Fútbol, cuando en el séptimo y último minuto de añadido, el joven delantero zamorano Pablo Zotes embocó una pelota suelta para salvar al menos la imbatibilidad de los rojiblancos, que las pasaron canutas en el aplazado de La Albuera. Se rompe la histórica racha de victorias del Zamora, que queda sellada en 21 éxitos, pero ese gol en el minuto 97 sabe realmente a triunfo ya que permite a los de Movilla rescatar un punto in extremis y seguir invictos en lo que va de torneo.

El partido comenzó con el lógico tanteo de dos equipos de la zona alta. El respeto imperaba en cada acción y ninguno de los dos contendientes arriesgaba más de lo necesario, evitando así que se produjese así algún contratiempo de salida. Pero a medida que iban pasando los minutos, la Segoviana iba tomando mayor mando en el juego en la parcela ancha, dejando en evidencia a un Zamora que en defensa estaba quizás algo más nervioso que en otras ocasiones. Los de Movilla, pese a estar algo incómodos, se quitaron la presión local y en el minuto 13, una internada de Valentín por izquierda que le ganó la posición a Adrián llevó peligro, en una jugada que no terminó de definirse ya que el delantero visitante se fue al suelo al resbalarse.

El encuentro entró en un intenso cuerpo a cuerpo, con intercambio de golpes entre dos equipos de gran calidad en sus plantillas. A los 17 minutos, Asiel sacaba bajo palos un remate de Conde cuando ya se cantaba el 1-0, y acto seguido respondían los rojiblancos con un remate a la contra de Valentín que mandaba el balón a las nubes, buena opción zamorana.

El encuentro tenía vitola de grande y se demostraba en la rapidez de la circulación del esférico. La Segoviana percutía en ataque preferentemente por la izquierda y ponía en serios apuros a Carlos Parra, quien se las veía y se las deseaba para defender esa zona. Con el juego metido en tres cuartos, en el minuto 24 llegaba otra ocasión de los locales, cuando Dani Arribas dejaba sobre Iván Sales, que remataba colocado pero fuera.

De tanto llamar a la puerta, finalmente el conjunto azulgrana la abrió, y al paso por el minuto 29 los locales desnivelaban la balanza con el 1-0. Conde sorprendía desde el balcón del área con un remate raso y ajustado al palo izquierdo de la meta defendida Jon Villanueva, que no pudo ver el esférico, tapado por un bosque de piernas. Tras el gol, el Zamora adelantó sus líneas intentando tomar el mando del partido.

Los de David Movilla comenzaron a mover el esférico con calidad, pero les faltó finalización en los 45 minutos iniciales que dejaron buen sabor de boca a la grada de La Albuera. Y es que al descanso, y eso es noticia, el Zamora se marchó con desventaja en el marcador.

Tras la reanudación, el Zamora tomó la iniciativa, pero por momentos con un juego que abusaba de la horizontalidad y que no ocasionaba peligro a una Gimnástica Segoviana que se defendía de manera muy ordenada en su propio terreno de juego. Los minutos pasaban sin casi noticias en el verde, y Manu González le ganaba momentáneamente el pulso a David Movilla. El cuadro zamorano era incapaz de romper líneas de presión, ni por bandas ni por juego entre líneas, imposible ante la buena disposición defensiva de los locales. Con el paso de los minutos, incluso, los rojiblancos se fueron desordenando más de la cuenta, y eso lo acabaría aprovechando la Sego para salir a la contra.

En una internada de Adrián por la banda derecha, éste puso un balón medido sobre Gómez, pero su remate en semifallo acababa después a pies de Astray, quien enviaba su chut alto dentro del área pequeña. Los nervios de uno y otro equipo iban aumentando progresivamente a la vez que el tiempo se iba restando en el electrónico. David Movilla movió el banquillo para potenciar el medio del campo dando entrada a Carlos Ramos, pero el panorama no mejoraba y la Segoviana cada vez se desplegaba con mayor peligro a la contra. En el minuto 79 estuvieron a punto de cerrar el encuentro los locales, cuando de nuevo Adrián cabalgaba la banda derecha, una auténtica autopista para él. Ponía el balón sobre Ivi, que en un remate de cabeza obligaba a Carlos Parra a sacar el esférico bajo palos. El encuentro estaba al borde del precipicio y en otra contra, corría el minuto 82, Gómez soltaba un potente chut y Jon Villanueva respondía con gran solvencia y con más apuros de los previstos. El líder estaba contra las cuerdas, como un boxeador a punto de caer por primera vez, pero como el gran equipo que es, en los últimos compases de la prolongación comenzó a meter presión en pos de la igualada. Ya en el minuto 91 acarició el empate la escuadra del Ruta de la Plata en un remate de Sergio García que era sacado in extremis por Adrián con mucha sangre fría, controlando en área pequeña. Y cuando el encuentro entraba en el último minuto de la prolongación, y tras un rifirrafe por una atención al local Arribas, con problemas musculares, y si me la devuelves o la saco y me la quedo yo, un balón suelto lo empalaba Pablo Zotes dentro del área, gol, uno a uno, y se desbordaba la alegría. Salvaba la imbatibilidad sobre la bocina el conjunto rojiblanco tras un encuentro de verdadero nivel entre dos gallos del corral.