Ryan Nicholas: "Hay que respetar mucho al Navarra"

El jugador del Innova Chef Ryan Nicholás aseguró ayer que afrontará el decisivo partido de este sábado en Pamplona como si fuera una final: "La principal razón de que hayamos jugado buen baloncesto en muchas jornadas, ha sido que desde el principio de la Liga hemos intentado mejorar pensando que cada partido era una final y ahora no vamos a cambiar cuando ya solo faltan dos partidos. Será una final para nosotros y si ganamos, habremos conseguido el objetivo".

El pívot norteamericano cree que el Innova Chef está en su mejor momento de forma: "Hasta ahora ha habido muchos momentos en que pensé que podíamos mejorar pero llevamos unas semanas con el equipo al completo y pudiendo entrenar cinco para cinco, y ahora sí que hay fases de los partidos en las que estamos desarrollando el mejor juego de la temporada"

Nicholas se muestra satisfecho porque su estancia en Zamora está respondiendo a lo que había previsto al llegar, "aunque solo había escuchado cosas buenas, la experencia está siendo más positiva incluso. Todo me está gustando e incluso todo es mejor de lo que me esperaba. Intento hacer lo mejor posible lo que se hacer: yo no soy espectacular, sé jugar duro, rebotear, tirar cuando me toca, defender, pasar la bola y la manera de entrenar va en esa línea. Me siento muy a gusto con el roll que tengo ahora".

Respecto al próximo rival, el Navarra, el jugador norteamericano asegura que "hay que respetar a sus integrantes con una larga trayectoria. Si no somos capaces de respetarlos, será complicado porque cuando juegan bien, son un extraordinario equipo".