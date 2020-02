Movilla: "La Segoviana ha hecho un gran encuentro"

El entrenador del Zamora CF dijo tras el agónico empate en La Albuera que ´´la Gimnástica Segoviana "ha hecho un gran encuentro. Nos ha dado la iniciativa del juego y ha buscado el contragolpe, en una manera de jugar que no es la habitual en los segovianos y que nos ha sorprendido. A partir de la hora de encuentro nos hemos volcado y la Segoviana nos ha hecho daño en las contras, aunque no ha remachado sus ocasiones".

Añadió David Movilla que "nos ha faltado mayor profundidad en nuestro ataque en muchos momentos del encuentro, pero hay que darle mérito a la Segoviana por su planteamiento, en este caso. Tenemos un debe en la faceta ofensiva. Yo no me esperaba este planteamiento del equipo local, la verdad". Y sobre la polémica acción en el añadido que fue el preludio a la diana del empate, comentó que "si durante toda la temporada no hemos devuelto el esférico en este tipo de acciones, tampoco lo íbamos a hacer esta noche".