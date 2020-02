La salvación del Zamarat pasa por Cáceres y el Ángel Nieto

Aislado de las críticas, centrado en las jugadoras y convencido de que la permanencia del Quesos El Pastor en la máxima categoría del baloncesto femenino español aún es posible. Así se encuentra, y así afronta, Ángel Fernández la recta final de una temporada que este fin de semana sufre un parón en el calendario, y que tiene a las naranjas en puestos de descenso y a dos victorias del primer equipo que ahora mismo mantendría la categoría. Las dificultades son claras pero el entrenador del CD Zamarat es claro e insiste, en palabras suyas y de las jugadoras, en que la salvación es posible y es que "el calendario nos da todas las posibilidades para conseguirlo".

Fernández solo analiza (al menos en público) el devenir del equipo desde su llegada tras la marcha de Fran García a Islandia y admite que esperaba contar a estas alturas con, al menos, una victoria más y en su mente estaba Ensino o Tenerife. "Ante Laguna hubo un buen nivel de juego. Ellas venían en línea ascendente y se decidió, después de dos prórrogas, en pequeños detalles, mientras que con Ensino en el tercer cuarto nos desconectamos del partido". El técnico sabe bien de lo que es capaz su equipo y por ello ensalzó los triunfos ante Bembibre y Gipuzkoa, reconociendo también lo poco que compitieron ante Araski o Avenida. Respecto a las salmantinas, que es lo más reciente, añadió que "nos sacaron del partido".

Ahora todo eso es pasado y en el equipo quieren mirar al frente. Quedan siete jornadas y las cuentas están claras: "Hay que sacar el partido en Cáceres y ganarlo por más de 4 puntos para tener el basketaverage, y después sacar todo lo de casa. Pienso que no hará falta tanto, pero hay que sacarlo", y es que por el Ángel Nieto pasarán, además de Gernika el próximo fin de semana (2º), Mann Filter (7º), Bembibre (14º) y Valencia (4º), con el que se cerrará la competición.

Respecto a sus jugadoras y los motivos que les han llevado a esta, como mínimo, peliaguda situación sí destacó su calidad y las ve capaces de todo pero admitió que "les faltan tablas para afrontar los minutos clave de los partidos", aunque puso de relieve la Liga Endesa que describió como "una de las más competitivas a nivel de Europa". Con todo, jugadoras y cuerpo técnico creen y confían en sus posibilidades de aquí a las próximas semanas, aunque con calma. Tanto es así que Ángel Fernández no quiere conflictos, abrir debates, ni personalizar pero sí puntualizó que "muchas veces escuchar críticas de quien no pedirías consejo ni para comprar el pan, no merece la pena", subrayó en declaraciones a este periódico.