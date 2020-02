El Zamora evita fijar plazos para el regreso de Perrini

La plantilla del Zamora CF está clara y definida para lo que resta de temporada. Serán los jugadores actuales los que lucharán por el ascenso aunque, tal y como confirmó César Villafañe, esperan que Perrini pueda sumarse al colectivo y aportar su grano de arena en el play-off. El director deportivo confirmó que la evolución del jugador uruguayo es positiva, pero "preferimos no marcarnos plazos". El mediocentro se lesionó en pretemporada y estaba llamado a ser uno de los hombres importantes en el proyecto del club del Duero, pero no ha podido entrar en los planes de Movilla. "Ojalá pueda estar al final de la temporada y ayudarnos en el play-off, pero es mejor no poner fechas para no presionar al jugador. Lo importante es que se recupere", comentó el secretario técnico.

César Villafañe también tiene buenas sensaciones sobre los últimos en llegar, aunque a ninguno de los dos se les ha visto en acción para poder valorarles. Sobre el portero Mapisa admitió que apenas tuvo trabajo el sábado ante el filial de la Leonesa y "en el gol no pudo hacer nada", mientras que confía en lo que aportará David Ordoñez, que aún no se ha estrenado con la camiseta zamorana.

En cuanto a la actualidad del equipo, la plantilla está inmersa en otra semana intensa puesto que mañana jugará en casa de la Segoviana, segunda clasificada a 13 puntos de los zamoranos. Los del acueducto son uno de los rivales más fuertes que puede tener el Zamora en este momento, por lo que el encuentro será una buena piedra de toque para medir sensaciones y el estado actual que atraviesan.

A nivel del fútbol nacional, los números de los rojiblancos siguen siendo de récord. Ya suman 21 victorias consecutivas en Liga y continúan liderando la mayoría de los rankings de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera. Así, son los que más puntos acumulan (67), los que suman más victorias en este curso 19-20 con 22 triunfos hasta el momento y es de las pocas plantillas que todavía no conoce la derrota, un título que comparte ahora mismo con Poblense, Alcoyano y Lealtad.

Más allá de las cifras y de los meses sin perder, Movilla sigue insistiendo en el trabajo para continuar progresando. La meta se conoce, y debe ser la Segunda División B.