Vino Toro Caja Rural, campeón en Sub 18 masculino

El Vino de Toro Caja Rural consiguió el mejor resultado para el atletismo zamorano en el Campeonato de Castilla y León de Cross disputado ayer en Valladolid, al terminar como primer clasificado por equipos en la categoría sub 18 masculina, lo que le da el billete para el Campeonato de España. En cuanto a las actuaciones individuales, hay que destacar el sexto puesto de Daniel Abril, de Atletismo Zamora, en sub 12; el sexto de María Campo en sub 23; el sexto de Teresa Herráez en senior o el octavo de Carlos Charro en sub 14.

El corredor de Burundi Thierry Ndikumwenayo y la keniana Mercy Cheromo se proclamaron ganadores del XXXII Cross Internacional Ciudad de Valladolid con un dominio absoluto sobre sus rivales, especialmente en la categoría femenina. La atleta keniana, que ha sido campeona del Mundo de 10.000 metros, realizó una gran carrera, muy cómoda, en la que mostró un control total desde sus inicios, ya que ninguna de sus rivales pudo contrarrestar el ritmo que impuso y, de hecho, sacó un minuto y medio de diferencia a la segunda clasificada. Cheromo completó los 8.000 metros del circuito La Cañada Real de Valladolid en 27m 35sg, mientras que la segunda, Lidia Campo, del Playas de Castellón que, al ser burgalesa, se proclamó campeona de Castilla y León, en un podio que completaron la leonesa del FC Barcelona Blanca Fernández y la leonesa Nuria Lugueros. La carrera masculina fue un mano a mano entre el burundés Ndikumwenayo, del Playas de Castellón, y el ganador de la pasada edición, el keniano Óscar Chelimo, del que logró distanciarse del todo cuando faltaban tres kilómetros para que finalizaran los 10.000 metros de la prueba.